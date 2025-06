Cara a Cara

Las diferencias culturales, étnicas y sociales entre América Latina y Estados Unidos han sido brechas que nos separan estructuralmente; basta releer los textos icónicos del “Ariel” del Uruguayo José Enrique Rodó o “La Raza Cósmica” de José Vasconcelos para entenderlo.

No obstante, el proceso civilizatorio de una sociedad moderna, cuyos valores se encuentran en la democracia y la libertad, permitieron que nuestras relaciones mejoraran sustancialmente, no solo en lo comercial. Sin embargo, la política que ha generado el gobierno de Donald Trump amenaza esta convivencia.

En efecto, la presión en materia comercial, migratoria, de remesas y de seguridad pública, ha propiciado una incertidumbre en el futuro inmediato.

En los próximos días, con motivo de la invitación que formuló el Gobierno Canadiense a través del Primer Ministro Mark Carney a la Presidenta Sheinbaum para asistir en calidad de invitada a la reunión de las 7 potencias mas importantes del Globo, abre un espacio para que por primera vez después de siete llamadas se reúna personalmente con el Presidente Trump.

Mas allá de los temas trascendentales que trate esta reunión a nivel planetario, ha despertado un enorme interés en México este encuentro, pues en el podrán redefinirse algunos de los temas graves de la agenda binacional.

Seguramente la Presidenta Sheinbaum mantendrá su definición de defender la soberanía, evitar la subordinación y darle pie a la cooperación.

Esta invitación surgió antes de los graves acontecimiento que se han suscitado en Los Ángeles, y que han despertado el pánico y el terror entre los millones de latinos que viven en Estados Unidos y que hoy son amenazados con la expulsión de dicho país cuando sus documentos no estén en regla.

Mas allá de esto, el tema implica una actitud racista y xenofóbica que causa la angustia de millones de familias que aun teniendo la ciudadanía norteamericana o sus papeles en regla, su color de piel es moreno.

En México existe una oposición electoral pero también un pensamiento critico que no esta de acuerdo en las políticas de Morena, y que nos han llevado desde el gobierno anterior a una división verdaderamente absurda, que se ha traducido en lenguaje agresivo e inclusive en odio.

La crítica se encuentra no solo en los partidos políticos si no en diferentes actores de la sociedad, sindicatos, grupos empresariales, iglesias, comentaristas, agrupaciones de la sociedad civil y muchas otras más.

El clima ha sido de permanente discusión y controversia. En estos momentos y con este viaje tenemos que poner en claro que una cosa es no estar de acuerdo con la Presidenta Sheinbaum en todas o alguna de sus políticas, y otra muy distinta, no entender que para efectos externos, requerimos una solidaridad nacional en torno a principios fundamentales que tienen que ver con nuestra Soberanía.

Por ello, deseamos que el viaje de la Presidenta sea exitoso, y no sólo logre éxito en materia de aranceles y remesas, si no que convenza al Presidente norteamericano que las redadas solo son el principio de un grave problema para los Estados Unidos que afectan la economía y la convivencia social.

Nadie objeta que la decisión de aceptar o no a migrantes es facultad de cada gobierno, pero la represión, violando el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales, que no solo tienen los ciudadanos, si no cualquier persona que se encuentre en su territorio, no pueden ni deben ser vulnerados.

Éxito y solidaridad a la Presidenta Sheinbaum en el enfrentamiento cara a cara.

POR ALFREDO RÍOS CAMARENA

CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM

PRESIDENTE DEL FRENTE UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO (1958-1962)

VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA

