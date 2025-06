Autonomía progresiva infantil: Una herramienta en derecho

El mundo del derecho es fascinante y, especialmente, abogados y ahora por su novedad, las personas juzgadoras, debemos estar en constante estudio para atender el derecho como un sistema complejo, más allá de su literalidad, que considere la correlación entre éste, la sociedad, las personas y su contexto.

No basta conocer una ley, código o artículo, para aplicar el derecho o, en su caso, impartir justicia, debemos ir más allá. Se trata de una función de especialización y comprensión integral más aún, cuando a partir de 2011 nuestra Constitución se modificó para dar entrada, en la supremacía constitucional, a los derechos humanos contemplados en tratados internacionales.

El campo es vasto y, no menos cierto, para los derechos de niñas, niños y adolescentes que tal vez por tradición, al ser considerados niños, en etapa de desarrollo y sujetos a papás o tutores, se considera que no son autónomos, que no pueden participar en cuestiones políticas o sociales y que sólo tienen capacidad de ser titulares de derechos, pero no de hacerlos valer.

Entonces, ¿la infancia tiene derechos y puede ejercerlos? La respuesta indudable es sí, de todos aquellos derechos humanos universales para cualquier persona, más los específicos e inherentes a la infancia (como el derecho a jugar). Pero profundicemos un poco más.

Debemos de partir del punto que si bien, los niños tienen los mismos derechos que los adultos, tienen necesidades específicas de desarrollo y bienestar y, de acuerdo con su madurez, se relacionan con el mundo de manera diferente, por lo que la protección que se les debe brindar -especialmente, por parte del estado- es distinta a la de una persona mayor.

Entonces, si son sujetos de derechos, ¿hasta qué grado pueden ejercerlos con mayor o menor independencia?

Aquí entra en juego el concepto de autonomía progresiva de la niñez, reconocido por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el ejercicio de sus derechos y peso en la toma de sus decisiones va aumentando y, la intervención de los padres o del estado disminuyendo, en función de su mayor madurez, sin que implique por ello transferirles responsabilidades adultas y ponderando entre las características propias del niño o niña y de la decisión.

Imaginemos un proceso de visitas de convivencia entre hijos y padres separados. La persona juzgadora o los padres, pueden considerar -en el mejor interés-, la obligatoriedad de que los niños convivan con uno de ellos. No obstante, bajo el concepto de autonomía progresiva, atendiendo a la madurez y circunstancias, la autoridad podría determinar que las visitas se lleven a cabo de acuerdo con la voluntad del hijo, en función de su edad y madurez.

Así, para procesos judiciales en los que sean parte o en la cotidianidad de la familia, tengamos presente que niñas, niños y adolescentes, aún sin haber alcanzado la mayoría de edad, deben tener voz y participación, especialmente en temas que les afectan. ¿Usted qué opina?

POR JOSÉ LUIS AYOUB

COLABORADOR

contacto@joseluisayoub.com

@jlayoub

