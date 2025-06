Las metáforas de Antonio Luquin

“Las metáforas son nuestra manera de perdernos en las apariencias o de quedarnos inmóviles en el mar de las apariencias”. Roberto Bolaño

Alto, delgado, con señales de añejamiento, Antonio pertenece a una cosecha que dio frutos de buena hechura. Se ha curtido en un tránsito permanente que no cesa. Su espigada silueta es grácil, a veces suelta una sonrisa convencido de que la sencillez, el buen humor y el sarcasmo son los mejores alivios frente al caos, a la herrumbre que nos rodea.

Las notas que danzan sobre un pentagrama le seducen y asume a la música como su compañera, a las letras como azadones y a la pintura como asidero y salvación. Me temo que su temperamento es el responsable de estas cualidades. A lo largo de su vida ha buscado diversos lenguajes para comunicarse, para entender el mundo o, quizá, solo para traducirlo.

Luquin es un arqueólogo que indaga, explora y persiste en comunicarnos con sus obras una aparente realidad que no siempre captamos, y para allanarnos el camino recurre al trazo figurativo, pero no a ese evidente que solo nos causa placer visual. Sus obras emiten señales que debemos descubrir; no pretende la belleza, aunque la obtiene. Su interés va más allá: busca cambiar los objetos en una yuxtaposición simbólica, en una trama que urde capas con significados que seducen al espectador, pues quien observa su trabajo con atención descubre metáforas. Es un pintor que, quizá sin quererlo, reta a los convencionalismos y cuestiona el significado de las obras de arte.

Antonio Luquin no es un pintor improvisado, menos aún descuidado; su trabajo empieza en las calles y en los viajes, es un observador nato. Registra imágenes en su memoria, toma fotografías y, ya en su hábitat, enlaza todo mentalmente y le confiere a lo recolectado un nuevo sentido que él intuye. Es una narrativa de retazos visuales e impulsos que delinea con esmero en su constante búsqueda. Toma un grafito y hace una escenografía en la que define entornos, objetos, animales, paisajes y alegorías, y ese primer esbozo se convierte en un dibujo que en sí mismo es un todo.

La obra se transfiere a un lienzo de mayor tamaño; entonces visualiza una paleta con la que comulga con placidez y pulcritud; usa ocres, colores terrosos y blancos degradados con los que crea un entorno lumínico diferente. Hay atardeceres y ocasos pero no hay tiempo, pues no es el momento lo que quiere transmitir. Se trata de una composición en la que usa recursos con los que construye su discurso visual. El todo se carga de significados provocativos, sutiles y penetrantes.

Luquin lleva más de treinta años cuidado la hechura de sus lienzos. Resguarda su estudio con la disciplina de quien quiere traducir y comunicarnos, sin dramatismos, pero sí con fuerza y significados, una época convulsa.

El día de hoy Antonio Luquin inaugura, a las 17 horas, en el Centro Cultural Juan Rulfo la exposición individual “Las letanías de la sequía”.

POR FRANCISCO MORENO

