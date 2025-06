El poder de la voz con Orgullo

Siempre he estado convencida que de una ciudad donde todas, todos y todes puedan amar y ser quienes son, es posible. Nuestra capital es pionera en el reconocimiento y garantía de los derechos de las poblaciones de la diversidad sexual y de género, y esta semana los trabajos del Parlamento LGBTIQ+ 2025 en el Congreso de la Ciudad demostraron que la participación activa de la sociedad es la primera puerta que debe abrirse a los espacios de representación popular.

El Parlamento LGBTIQ+ 2025 fue un ejercicio democrático que por primera vez reunió una convocatoria de 70 personas interesadas en formar parte de este modelo legislativo, motivo de celebración y entusiasmo. Ver a personas LGBTIQ+ ocupando las curules del Congreso de la Ciudad de México no es sólo conmovedor, es profundamente transformador. El Parlamento LGBTIQ+ 2025 no fue una simulación, fue un acto de dignidad, de justicia histórica, y de participación ciudadana en su forma más viva.

Cada persona que tomó la palabra no habló únicamente por sí misma. Fue la voz de quienes aún no pueden hacerlo. Por quienes han sido silenciades, desplazades o invisibilizades; por las infancias que aún creen que ser diferentes es un error; por las generaciones que soñaron con este momento y no lo vieron llegar.

Este Parlamento es prueba de que la participación transforma. Que cuando las voces de la diversidad entran en los espacios de poder, el poder cambia. De ahí que las personas parlamentarias propusieran 35 Iniciativas y 13 Puntos de Acuerdo, así como hecho realidad seis dictámenes aprobados en Pleno en materia de discursos de odio, permisos de paternidad y maternidad para población LGBTIQ+, protocolos para servicios médicos de calidad, vivienda digna, y deporte libre de discriminación.

La política no debe ser un privilegio reservado. Debe ser un derecho ejercido por todas, todos y todes. Y eso incluye a las personas trans, no binarias, lesbianas, bisexuales, gays, intersexuales. Todas nuestras identidades tienen algo que decir, algo que aportar, algo que proponer.

Participar no es sólo levantar la voz: es dejar huella; es construir desde la diferencia, es mostrar que la democracia se enriquece cuando todes cabemos.

Que este Parlamento no sea un final, sino un comienzo de una revolución de personas que quieran adentrarse en el trabajo colectivo, y el recordatorio de que sí es posible cambiar las cosas cuando lo hacemos juntas, juntos y juntes llenos de ORGULLO.

Porque al final, la participación también es una forma de amar.

POR JANNETE GUERRERO MAYA

@JGUERREROMAYA

PAL