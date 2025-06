Discrecionalidad: un sesgo político pendiente

Steven Maynard-Moody (Universidad de Kansas) y Michael Musheno (Universidad del Estado de Arizona) en su investigación Agente del Estado o agente de los ciudadanos: Dos narrativas sobre la discrecionalidad narran lo siguiente “antes de entrar dijo: ‘llevo tres días rezando para saber si Dios me protegería o no al venir al departamento de policía y presentar una queja’. Y yo le pregunté por qué tenía miedo o cuál era la razón de su aprehensión; dijo que su miedo provenía del hecho de que era afroestadounidense. Vivía en la zona noreste de la ciudad, y había ocurrido un incidente en relación con su esposo; la habían despertado en la madrugada uno o dos días antes. Llegó la policía buscando a alguien y pensaron que su esposo era la persona a la que buscaban. Lo trataron de forma muy agresiva, lo insultaron con nombres soeces y después de treinta o cuarenta minutos determinaron que no era la persona a la que buscaban. Lo levantaron, lo sacudieron, le dijeron que lo sentían y se fueron”.

¿Cuál fue el problema? En la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum del 9 de junio se indicó que “el viernes -6 de junio-, en el curso de la mañana, hubo dos redadas en Los Ángeles, por parte de ICE. ICE es la agencia responsable del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, y ICE son sus siglas en inglés, esta es una agencia del gobierno federal. Estas redadas se llevaron a cabo, una, en el estacionamiento de Home Depot, que está cerca del centro, en la zona del centro de Los Ángeles; y la otra en una fábrica textil, cuyo nombre es Ambience, en inglés. Estos fueron los dos sitios donde se realizaron estas acciones. La mayoría de los que fueron detenidos en estas redadas estaban trabajando en la fábrica textil de Ambience. La mayoría de ellos llevan años trabajando en los Estados Unidos. Casi 95% de los 4.9 millones de connacionales que no tienen en este momento documentos llevan más de 5 años trabajando allá. Y si nos vamos a cuántos llevan más de 10 y más de 20, las cifras también son muy altas”.

¿Cuál es el problema público? Las políticas públicas buscan modificar situaciones que afectan a la dignidad humana. Por ello, es necesario comprender las causas que generan las condiciones de desigualdad social. Una de las políticas pendientes a analizar socialmente es la discrecionalidad. ¿Por qué? Primero, porque es inherente al comportamiento humano. Segundo, porque en la soberanía humana -conductas-, como dijo Michel Foucault, residen las dualidades: “Fe e Idolatría, Esperanza y Desesperación, Caridad y Avaricia, Castidad y Lujuria, Prudencia y Locura, Paciencia y Cólera, Dulzura y Dureza, Concordia y Discordia, Obediencia y Rebelión, Perseverancia e Inconstancia”. Y, tercero, depende del cristal con que se mire un hecho social, es decir, la perspectiva, criterio y juicio. Lo ocurrido en California es una muestra del ejercicio discrecional en la política, incluso con quienes se encontraban trabajando y contribuyendo tanto a Estados Unidos como a México. Por fortuna, la política de la Presidenta ha fortalecido los canales diplomáticos y legales disponibles para expresar su inconformidad con prácticas que criminalizan la migración y ponen en riesgo la seguridad y bienestar de nuestras comunidades en Estados Unidos, así como los mecanismos de asistencia y protección consular para garantizar asesoría legal adecuada y un trato justo.

POR DIANA LÓPEZ ZURITA

COLABORADORA

EEZ