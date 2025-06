Un diálogo para la historia

En la película Challengers, dirigida por Luca Guadagnino, la protagonista del filme le confiesa a un par de tenistas que muestran admiración por su juego que, para ella, “el tenis es una relación”, un espacio donde dos aparentes rivales tienen la oportunidad de “ir a un sitio hermoso juntos“. La declaración resonó en mí durante bastante tiempo y, el último fin de semana, la vi cobrar forma durante la final más larga en la historia de Roland Garros entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

A diferencia de otros deportes colectivos, la naturaleza individual del tenis permite que la competencia se desenvuelva, e incluso se resuelva, de una forma más dialógica que táctica. Cuando el nivel de juego es tan alto como el de Sinner y Alcaraz, el factor diferenciador no termina siendo del todo cualitativo, táctico o mental, sino más bien interpretativo. Es decir, el tenista ganador no suele ser el que demuestra mejores cualidades físicas, tácticas o mentales, sino el que mejor se adapta a cada reacción de su rival.

Al final, el tenis es un deporte que exige que el victorioso no solo juegue mejor que su oponente, sino que lo conozca mejor. En el tenis, cada tiro, cada saque, cada rally y volea es menos un acto de fuerza que un acto de comunicación. En ese intercambio tan peculiar, cada tiro es una idea y cada punto un debate donde triunfa aquel que mejor interpreta lo que su oponente propone en la cancha.

Y la final de Roland Garros 2025 no fue una excepción: lo que parecía un monólogo perfectamente redactado por Sinner al principio del encuentro terminó por convertirse en un diálogo entre dos tenistas capaces de reinventarse punto tras punto. Después de todo, la victoria de Alcaraz no fue fruto de imponer su potencia característica, sino de su disposición a dialogar con su oponente e interpretarlo conforme avanzaba el juego. Durante la épica final, por ejemplo, el español sacrificó eventualmente la potencia por la precisión, buscó la red cuando el fondo ya no ofrecía respuestas y, para terminar, logró adaptarse a los movimientos de Sinner para favorecer su mano derecha.

Por ahora, la relación deportiva que han establecido Sinner y Alcaraz en escasos cuatro años competitivos ya muestra el potencial necesario para convertirse en una rivalidad histórica. Sin embargo, más que rivales, Sinner y Alcaraz parecen interlocutores de una hermosa conversación que se enriquece gozosamente con cada encuentro. Ambos tenistas son tan buenos en lo que hacen que su relación, más que competitiva, ha tenido que volverse dialógica: una relación donde no necesariamente gana el más fuerte en la cancha, sino el mejor intérprete.

POR TOMÁS LUJAMBIO

