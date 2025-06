Racismo de Trump desata infierno en Los Ángeles

Como ya es costumbre, el gobierno de Estados Unidos vuelve a culpar a México por los principales problemas internos que enfrenta ese país y, en esta ocasión, la víctima es la misma presidenta, Claudia Sheinbaum, a quien la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, como subordinada de Trump se aventó la puntada de seguir el guión que le dictó su jefe y la acusó de "alentar" protestas en la ciudad de Los Ángeles.

Lo anterior resulta reprobable pues una nación que presume ser "el país de las libertades" está utilizando la fuerza pública, con la Guardia Nacional y elementos antimotines, así como Marines del Ejército para reprimir con violencia manifestaciones que, en realidad, fueron provocadas por el mismo gobierno federal de ese país al implementar redadas y acciones fascistas contra migrantes, muy al estilo del neonazi, Donald Trump.

Culpar a otros de sus males, como el trasiego de drogas, crisis financiera y migración, siempre ha sido el común denominador de los Estados Unidos como en esta ocasión, en donde aseguran que la presidenta Sheinbaum provoca dicha violencia en aquel país, cuando ella sólo declaró que se oponía al uso de la fuerza contra nuestros connacionales, resaltando que la prioridad es su seguridad y que este tipo de protestas se conduzcan por la vía pacífica y legal.

Sin embargo, dichos señalamientos falsos despiertan la sospecha de que podría tratarse de una arriesgada y peligrosa cortina de humo para desviar la atención de las graves acusaciones que Elon Musk lanzó en contra de Trump al difundir que el mandatario “está en los archivos de Jeffrey Epstein”, un empresario acusado por diversos delitos entre los que se encuentran la trata de personas y el abuso sexual de menores en los que -publican varios medios-, vinculan al actual presidente norteamericano.

Pero independientemente del motivo de la embestida contra la Doctora Sheinbaum, resulta deleznable que, en un pleito de magnates, algunos militantes de oposición se sumen a un país que reprime y encarcela a mexicanos y, tal parece que desean que le vaya mal al Gobierno de México, con el fin de que la gente les dé la razón, lo que es muestra de una de las acciones más ruines que un político puede adoptar ante una situación de esta gravedad donde, en lugar de cerrar filas, parecen alegrarse de lo que sufren nuestros connacionales en algún rincón del mundo.

Por ello insisto en el papel reprobable de algunas figuras de la oposición que dejan ver un nulo interés por los derechos de los mexicanos y aplaudo el respaldo de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, hacia Sheinbaum Pardo así como de diferentes actores políticos del país, frente al embate de Estados Unidos y al silencio cómplice de la Corte y de empresarios afines a la oposición.

Y para ser honestos, no debería sorprendernos ni resultarnos extraño la postura de unos cuantos políticos en México que cierran filas con el gobierno fascista de Estados Unidos que implementa una ideología racista en la actual administración, que subestimó las consecuencias de sus acciones y no calculó que culpar a Claudia Sheinbaum no sólo sería poco creíble ante el mundo, sino también una forma burda de desviar la atención del verdadero origen del conflicto como es el hartazgo de comunidades que, a pesar de dar todo su esfuerzo por un país ajeno, han sufrido por años la discriminación y la exclusión.

PAL