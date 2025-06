La elección judicial: el ensayo general del régimen

Desde 1962, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha participado en más de 330 misiones de observación electoral en 28 países miembros. México ha recibido ocho comitivas desde 2009.

De forma consistente, las conclusiones de esas visitas —en las que participan especialistas de distintas nacionalidades— habían reconocido los avances sostenidos del sistema electoral mexicano. El INE era un modelo internacional: desde la seguridad de la credencial para votar hasta la protección de datos personales, pasando por la transparencia del conteo y la eficacia del PREP. Apenas unos años después de dejar atrás un sistema autoritario de siete décadas, México se convirtió en ejemplo global de cómo organizar elecciones justas y transparentes.

Hasta 2025.

Hace unos días, la OEA publicó su informe sobre la elección judicial del pasado 1º de junio. Sin entrar en todos los detalles, se trata de un documento que, con rigor técnico y amplia documentación, no sólo registra múltiples irregularidades del proceso, sino que concluye desaconsejando por completo este mecanismo para elegir juzgadores, por los riesgos de “debilitar la transparencia, imparcialidad, eficacia e independencia del Poder Judicial”.

El informe confirma lo que muchos advertimos desde un inicio. Pero lo más revelador no es el contenido del documento, sino la reacción del gobierno: virulenta, descalificadora, intolerante. Esa reacción delata algo más profundo. Porque más allá de la captura del Poder Judicial, esta elección parece haber trazado el diseño de lo que será el modelo electoral del régimen para el futuro: elecciones de alcaldes, gobernadores, legisladores y hasta la Presidencia.

En efecto, el gobierno logró imponer un proceso:

Ilegítimo desde su origen, porque la reforma que lo habilitó fue aprobada con una sobrerrepresentación legislativa ilegal;

Sin legitimidad popular, con apenas un 13% de participación, parte de la cual fue puro voto de protesta;

Sin la participación de las fuerzas opositoras, que pese a su minoría representan una parte esencial de la soberanía nacional;

Sin un conteo ciudadano efectivo de los votos;

Con millones de boletas no utilizadas y no destruidas, que abren un enorme margen para el fraude;

Plagado de ilegalidades documentadas;

Con amplio cuestionamiento social; y

Con el abierto rechazo a la crítica internacional, por primera vez no solo ignorada sino atacada desde el poder.

Y pese a todo ello, la elección se llevó a cabo. Y con ella, se pondrá en marcha la reestructuración más profunda del Estado mexicano en décadas. Pero no se trata de una mejora ni de un retroceso: es una novedad antidemocrática, literalmente inédita a nivel global, cuyo único propósito es la concentración absoluta del poder. No hay razones para suponer que la farsa del 1 de junio no se repetirá —y se normalizará— en las próximas elecciones.

Las voces que aún insisten en que “el proceso es perfectible”, que “esto apenas comienza”, simplemente no están prestando atención: la Federación mexicana ha dejado de ser, en los hechos, una democracia representativa. A ello se suma la desaparición del último contrapeso real, el Poder Judicial, y la conversión definitiva del INE en instrumento del régimen.

Esta es la ruta que siguieron regímenes como el chavismo, frente a los cuales México era, hasta hace poco, el contraste en cuanto a lo que toca en organización de elecciones. Ahora estamos del otro lado: el de los países paria.

Durante los últimos años, decir que México se encaminaba nuevamente hacia un régimen de partido-hegemonía con fachada electoral fue visto como exageración. Hoy, es diagnóstico. Lo que ocurrió el 1 de junio no fue un accidente ni un exceso corregible: fue un ensayo general del nuevo orden político que vivimos. Que nadie se diga sorprendido, el libreto ya está escrito.

POR GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE

COLABORADOR

@GUILLERMOLERDO

EEZ