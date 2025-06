La bandera, símbolo de dignidad

La bandera mexicana en las protestas angelinas representa más que un país, una condición: la de los cuerpos migrantes que ocupan un espacio público y reclaman visibilidad y dignidad. Es un ícono insurgente que opera como contra emblema del Estado-nación: no representa a México, sino que naturaliza la presencia del sujeto desplazado. Como si dijera: “también aquí pertenezco”.

Pensar en la bandera como una forma de decir “quiero volver a México” elimina el símbolo. De un lado están quienes dicen “si tanto aman a México, que regresen” y del otro, quienes argumentan “esto antes era México, es territorio robado”. Pero pensar que los migrantes deben regresar si protestan es incitar al odio. Se omiten razones como la violencia en sus comunidades y las prohibiciones legales de reingreso, que pueden llegar a los 10 años, según la sección 212(a)(9)(B) de la Immigration and Nationality Act.

Lo importante no es el pasado histórico del territorio, sino que la bandera se vuelve símbolo de resistencia. No es casual que los más atacados por las redadas del ICE sean mexicanos. Es natural que se defiendan frente a un gobierno que busca expulsarlos, aunque hablen inglés y aporten su trabajo al estado más rico del país.

El académico W.J.T. Mitchell plantea que las imágenes son actores sociales. La bandera soviética o la palestina representan más que sus Estados: representan luchas. Así, la bandera mexicana exige que se vea al sujeto migrante. La imagen actúa, señala, acusa. Cuando se combina con gestos performativos (sobre los hombros, bordada, quemada), se convierte en discurso político encarnado.

Un posteo dice: "están en un país que no es suyo… y dan excusa para endurecer las leyes”. Pero bajar la cabeza no es lucha, y el silencio no garantiza mejor trato. Jacques Rancière plantea en El desacuerdo que la política es la irrupción de quienes no estaban autorizados a hablar o aparecer. Si el migrante despliega la bandera, desestabiliza el lugar de silencio que se le ha asignado.

El oprimido solo tiene herramientas simbólicas. La bandera no representa al Estado mexicano, sino una identidad mestiza que resiste el borrado cultural. Puede ser usada de forma crítica hacia México, pero también como herencia irrenunciable.

Los discursos públicos omiten el desafío al gobierno estadounidense como estado excluyente. La bandera se convierte en re-visualización del migrante, quien exige existir públicamente, también en lo simbólico, donde empieza la realidad. No es nostalgia ni provocación: es resistencia. Lo que se ondea no es un trapo ni un país: la bandera representa la dignidad de quienes han sido negados de una voz.

Por Santino Cortés

EEZ