El pasado fin de semana concluyó en los consejos distritales del INE, el cómputo del 100% de las actas correspondientes la elección judicial. El resultado y la voluntad son claros: cuatro millones 748 mil 915 ciudadanas y ciudadanos votaron por la propuesta que encabecé para integrar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

No tengo otra forma de iniciar esta entrega que no sea diciendo: gracias totales.

Gracias a cada persona que nos recibió, que nos escuchó, que creyó en este Nuevo Éxodo por la Democracia. Gracias por tomar en serio esta elección inédita, por hacer suyo el derecho a elegir a quienes impartirán justicia en el país. Gracias por el diálogo, por el debate, por la confianza.

Durante dos meses recorrimos más de 17 mil kilómetros. Viajamos por carretera, en tren y en avión para estar en cada estado de la República. Llevamos un mensaje, sí, pero también abrimos el oído y el corazón. Escuchamos historias -muchas de agravios- pero también de resistencia, de propuesta, de esperanza. Y eso a mí me compromete.

Este resultado no es el triunfo de una sola persona. Es el reflejo de un pueblo que se manifestó y quiere una justicia más cercana, más representativa, más valiente. Una justicia que deje de responder desde el centro y aprenda a mirar -de verdad- al sur, al norte, al campo, al mar, a las comunidades, a las voces que han sido ignoradas por demasiado tiempo.

Aprovecho para agradecer también la cortesía democrática que han tenido estos días otras y otros contendientes. Muchas y muchos de ellos son colegas valiosos, personas de gran experiencia y vocación. Su participación honra este proceso y fortalece su legitimidad institucional.

También me dirijo con respeto a quienes no participaron en esta jornada. A ellas y ellos quiero darles una certeza: que de este ejercicio electivo surgirá un trabajo responsable y sensible. Desde donde estaré, defenderé una justicia profesional, imparcial, con sentido de país. Una justicia que proteja a las mayorías, pero también salvaguarde los derechos de las minorías.

Esta campaña me enseñó muchas cosas: humanas, históricas y hasta místicas. Pero sobre todo me reafirmó una verdad profunda: la ciudadanía está lista para tomar en sus manos el destino de las instituciones. Y cuando eso ocurre, la democracia deja de ser teoría para convertirse en fuerza transformadora.

Chiapas fue el punto de partida. Y hoy, desde Chiapas, escribo para agradecer. Aquí empezó este camino, y aquí renuevo el compromiso: trabajar con dignidad y convicción por una Sala Superior democrática y soberana. Nos vemos pronto y nos leemos, en donde se escucha, se debate y se decide con el respaldo de la ciudadanía.

POR GILBERTO BÁTIZ GARCÍA

CANDIDATO A MAGISTRADO DE LA SALA SUPERIOR DEL TEPJF

@GILBERTO_BATIZ

