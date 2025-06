En el G-7, ¿qué va a presumir?

Qué bueno que la presidenta Sheinbaum va a la reunión del G-7. México debe restablecer relaciones cercanas con la comunidad internacional, máxime después de seis años de un ostracismo… muy particular.

Así que partimos de que se aplaude que Claudia Sheinbaum asista a cumbres de esa naturaleza. Mas no se trata de ir por ir. Debe saber a qué va, qué va a decir y qué puede presumir. Ojalá NO presuma lo que aquí la 4T hace pasar como logros. Esperamos que —logística y contenido incluidos— su equipo lo planee bien para que no la dejen hacer el ridículo como acostumbran. Es súplica, puesto que Claudia Sheinbaum irá representando a nuestro país.

Qué es lo que NO debe ni puede presumir:

La mejora en seguridad. El régimen reporta que han disminuido en 29 por ciento los homicidios desde el inicio del sexenio, pero yo tengo otros datos. Invito a las autoridades reportar al unísono las cifras relativas a las desapariciones. ¿Unas camuflajean a las otras? ¿A quién se quiere engañar? A pesar de su altísima popularidad, a la población mexicana ya no. Se vale decir la verdad. A la presidenta Sheinbaum le dejaron el país hecho una enorme fosa común y la violencia a tope. También puede mencionar que ya se tiró al cesto de la basura la inservible idea de “abrazos, no balazos”, y que el actual secretario de Seguridad Pública y ella sí están desplegando importantes acciones contra narcotraficantes y demás delincuentes.

¿Ya resolvieron el problemón del sector salud? No, así que de eso tampoco puede decir mucho nuestra primera mandataria. De hecho, por favor, que no diga que ya se resolvió el desabasto de medicamentos y tratamientos, y la falta de personal en los centros de salud. Los constantes reclamos de asociaciones como Nariz Roja tienen fundamento; historias de enfermos que no están siendo atendidos en los hospitales públicos son cotidianas. Escala el número de carencias en centros, clínicas y nosocomios.

¿Las obras insignia de López Obrador? Esas no hay que mencionarlas excepto para confirmar que siguen sin funcionar y que cada una constituye un barril sin fondo por la cantidad de recursos que siguen requiriendo y que drenan de los presupuestos públicos. No son ecológicas, ni necesarias, ni útiles.

¿La maldita reforma judicial? No, tampoco se puede presumir. Lo que dijo la OEA al respecto seguro lo han escuchado los líderes de Estado que estarán reunidos en Canadá. Que no la mencione; le dolería el señalamiento por parte de los asistentes del error que esta reforma ha significado.

¿Combate a la corrupción? No. México ha descendido en el ranking de todos los países del orbe. La falta de transparencia es generalizada. ¿O no se ahuyentó a los fondos de inversión noruegos que había en el país?

¿El control de la inflación? Tampoco, pues evidentemente sigue desbocada y la población lo resiente con los incrementos a los productos de la canasta básica. Empezando por la tortilla.

¿El combate a la discriminación y a la violencia de género? Si lo van a hacer al estilo Ricardo Monreal, mejor olvídenlo, no lo haga. Decir que Andy López Beltrán sufre violencia vicaria es no entender nada de lo que sucede en el país y menos de abuso contra las mujeres. ¿Para eso presume el legislador ser catedrático?

¿Que Sheinbaum busque presumir que ella sí viaja en avión comercial? Temo decirle que eso se quedará en demagogia. Resulta más caro el cómo se va a trasladar que ir en un avión oficial, y no se diga más peligroso para ella y para todos los pasajeros. Y no me refiero solamente a que sea más caro económicamente, sino también a otros contratiempos asociados. Como el buen número de horas que no estará conectada con funcionarios de su gobierno.

¿Qué es lo que sí debe presumir? En mi opinión, las acciones de combate al narcotráfico y que ha marcado distancia con impresentables de la izquierda radical morenista. Sus esfuerzos por edificar una izquierda progresista con alianzas a nivel internacional y los lazos que se refuerzan con naciones sensatas que velan por los derechos humanos de sus poblaciones.

Si me preguntan: ¿a qué va Claudia a la cumbre de los G-7? Diría que a pugnar por la unión entre naciones para lidiar con Trump. A buscar la colaboración de los países, a insistir en una política de acercamiento y de paz entre las naciones.

Que le vaya bien, requerimos que le vaya bien. Que sepa identificar las oportunidades; pero también, y sobre lo demás, guardar silencio cuándo haya que hacerlo y no culpar a Calderón.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

PAL