El yo como superstición moderna

Vivimos, se dice, en la era del yo. No del yo cartesiano, abstracto y fundacional, sino de uno más chillón, frágil y omnipresente: el yo como performance, como etiqueta política, como diseño de interiores. La identidad, en su versión contemporánea, ha dejado de ser una forma de autocomprensión para convertirse en una forma de autoexplotación: una estética, una marca, una pulsión de pertenencia que no termina nunca de colmarse. En Against Identity: The Wisdom of Escaping the Self, Alexander Douglas no denuncia esa saturación desde el resentimiento ni desde la nostalgia, sino desde una apuesta filosófica austera, incluso impopular: tal vez el yo no exista. Tal vez nunca existió.

Douglas no es un incendiario cultural. Su tono es calmo, razonado, a veces excesivamente sobrio. No escribe para ganar likes ni para encabezar polémicas, sino para incomodar en profundidad. Su punto de partida es simple, pero desafiante: lo que llamamos “identidad” no es una esencia, ni siquiera una construcción, sino una superstición sostenida por hábitos mentales y sociales. Es el resultado de múltiples capas de deseo, imitación, miedo y narración. Es decir: una ficción útil que hemos confundido con realidad.

A diferencia de otros filósofos contemporáneos que intentan navegar las tensiones del multiculturalismo, la representación y la política del yo desde el derecho o la teoría crítica, Douglas se ancla en tres figuras poco comunes en estos debates: Zhuangzi, Spinoza y René Girard. No los yuxtapone de manera forzada; más bien deja que sus voces se entretejan en una suerte de murmullo contra la identidad como valor absoluto. De Zhuangzi recupera la indiferenciación, la fábula del sabio que sueña que es una mariposa y que ya no sabe si es hombre o insecto. De Spinoza, el sistema sin sujeto, la idea de que todo lo que somos son modos finitos de una sustancia infinita. De Girard, la crítica demoledora al deseo individual: no deseamos desde un yo, sino desde lo que imitan nuestros modelos. El resultado es una demolición elegante del mito de la autenticidad.

Pero Douglas no es un negador vulgar. No se burla de quienes luchan por su lugar en el mundo a través de la afirmación identitaria. Simplemente advierte los riesgos de absolutizar esa lucha, de convertir el yo en un objeto sagrado e intocable, cuando en realidad es una ficción porosa. Hay, en su propuesta, una ética implícita de la humildad: tal vez haya mayor libertad en dejar de ser alguien que en intentar serlo a toda costa.

Lo que vuelve valioso a este ensayo —porque eso es, un ensayo de filosofía moral y no un manifiesto político— es su negativa a ofrecer soluciones fáciles. No se trata aquí de “desconectarse” ni de retirarse del mundo; no hay espiritualismo new age ni cinismo desencantado. Se trata, más bien, de cultivar una forma de escepticismo: no frente a los otros, sino frente a uno mismo. ¿Hasta qué punto lo que creemos ser no es más que una acumulación de gestos aprendidos, de demandas externas que hemos interiorizado? ¿Y qué ganamos —qué perdemos— al renunciar a esa ilusión?

Desde luego, hay objeciones válidas. ¿No es cierto que la afirmación identitaria ha sido una herramienta indispensable para las luchas de minorías, para visibilizar desigualdades históricas? ¿No corre el riesgo Douglas de borrar, en su crítica al yo, las condiciones materiales que lo hacen necesario? Sin embargo, el libro no pide que renunciemos a las luchas, sino a la idea de que el yo es el lugar desde donde se define todo lo verdadero. No es lo mismo decir “la identidad no debe ser un absoluto” que “la identidad no importa”. Douglas sostiene lo primero. Y tiene razón.

Tal vez lo más incómodo de Against Identity no sea su crítica a la política contemporánea, sino su crítica a nuestra sensibilidad. En tiempos en los que cada gesto se narra como testimonio, y cada experiencia se vuelve moralmente legítima por el solo hecho de ser vivida, este libro nos recuerda —sin gritos— que el yo no es un fundamento. Es una forma, y como toda forma, puede abandonarse. “Escapar del yo” no significa dejar de sentir ni de luchar, sino aceptar que uno no es la medida de todas las cosas. Que el yo es una ficción útil, sí, pero también peligrosa.

Douglas no propone un mundo sin diferencias, sino un mundo menos obsesionado con ellas. No propone el silencio, sino una palabra menos contaminada por el narcisismo. Su libro no es una respuesta, ni una terapia, ni una nueva identidad por adoptar. Es, en el mejor de los sentidos, una provocación filosófica. Y en esta época en que todo lo que decimos parece una defensa o un ataque, esa provocación se agradece.

POR PEDRO ÁNGEL PALOU

