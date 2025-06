El poder de la palabra

La violencia de género en sus diversas manifestaciones se incrementa todos los días. Según cifras del INEGI, el 70.1% de las mujeres en nuestro país de 15 años y más ha enfrentado alguna situación de violencia en su entorno, normalmente propiciada por personas que rodean su círculo más cercano, pareja, familia y en el ámbito laboral y escolar. Se expresa de diversas formas: física, psicológica, económica, o sexual; pero de todas ellas, la que tiene una mayor prevalencia es la psicológica, que de acuerdo a la convención Belém do Pará incluye cualquier conducta que limite el derecho a una vida libre de violencia, y se da a través de la descalificación, las amenazas, la intimidación, la humillación verbal o cualquier comentario que tenga por fin un enfoque destructivo.

También es cierto que nuestros comportamientos están determinados por un entorno cultural y social, un sistema donde aprendimos, crecimos y reproducimos patrones, conductas y estereotipos, casi siempre en términos binarios y con un lenguaje sexista. El lenguaje –dicho en términos muy claros–, también es un instrumento de dominación, provoca perjuicios y menoscabo a la dignidad de las personas, también sometimiento.

Si se quiere advertir de esa forma, hombres y mujeres neutralizamos comportamientos bajo este modelo y los invisibilizamos; muchos de ellos, sin darnos cuenta, han sido tan repetidos de forma endémica, casi estructural y que, en las más de las ocasiones, los daños que se provocan no se advierten ni por el que ejerce la acción, pero tampoco por la víctima.

Existe, por tanto, en muchos contextos, una línea casi invisible de límites a nuestras expresiones o revisiones autoconscientes de la manera en la hablamos, que si bien puede provocar un daño, sea reflexiva y nos lleve a reaprender lo aprendido bajo un modelo más incluyente y reprochar ese modelo binario que obstaculiza a la diversidad, pero también que nos muestra una realidad siempre con un mismo enfoque, el masculino.

Nadie pensaría que cuando nos referimos a la expresión hombre, no se incluya a las mujeres o a las personas con discapacidad, o a las niñas, el concepto –se cree– es tan amplio que abarca a la humanidad entera, pero no es así. Cuando decimos la expresión “el hombre se está acabando el planeta”, se trata de una realidad que de ninguna forma incluye a las mujeres, por lo que el lenguaje inclusivo pretende ser disruptivo, revolucionario, refutador para nombrar a lo que nunca se nombró, nos obliga a cuestionarnos privilegios y desventajas sociales.

También conviene decir que hablar en masculino siempre fue normalizado. Su utilización ha impuesto estándares que se reflejan en la cultura y que, preponderantemente, critican el uso de la lengua en femenino o términos neutros, alegando que distorsiona las reglas de la gramática y la sintaxis.

Las elegancias superfluas de la lingüística desfiguran el buen uso del español; sin embargo, esa convulsión también obliga a mirar a quien siempre fue invisible, a reconocerle, o a quien ha sufrido discriminación propiciada por la palabra; el ejemplo más claro lo encontramos en la formulación que se utiliza para designar a las personas con discapacidad denominándolas como persona “con capacidades diferentes”, término que no considera que todas las personas tenemos capacidades diferentes en diversas profesiones, oficios o ámbitos, existen aquellas que pueden tocar mejor una guitarra y existen otras más quienes tienen la capacidad de componer canciones y no solo interpretarlas.

La palabra y sus usos tienen un poder tan significante que logra reconocer a la diversidad y logra erradicar que la visión del mundo solo sea revelada en “masculino”, propicia el reconocimiento de los derechos, visibiliza a grupos en condiciones de vulnerabilidad, reconoce todas las identidades, especialmente aquéllas que históricamente han sido desconocidas y que no han sido presentes en la toma de decisiones, por lo que su poder también va enfocado a reconocerles y a participarlas de una vida pública y social.

No es ajeno advertir que el uso del lenguaje incluyente muy a menudo tiene detractores importantes, pues a manera de ironía cuestionan su aplicación y además la sitúan en terrenos inverosímiles, cuya finalidad no es la persona y su dignidad, sino el reproche y la autocrítica de nuestros propios prejuicios. El lenguaje es mucho más que la expresión, significa un proceso racional de manifestación de nuestros pensamientos, ideas y cultura, tiene la potestad de reconocer que el mundo no puede imponerse desde una sola mirada.

Desdoblar las expresiones es una actividad que permite reconocer la existencia de las mujeres, las niñas, las personas con discapacidad y cualquier otra categoría sospechosa que a través del uso del lenguaje no inclusivo pueda encontrar una desigualdad o bien un acto de discriminación.

Bajo el contexto global y regional, incluir las y los no implica un exceso o destrucción del lenguaje, representa mirar al mundo desde la diversidad que jamás fue incluida en los discursos, en las decisiones, en las normas jurídicas, en la política pública y que hoy reclama, con un importante halo de legitimidad, su reconocimiento, por lo que deconstruir esta herramienta de poder es una tarea que toca a todas las personas.

Las nuevas formas de comunicación implican involucrar novedosas expresiones, desdobladas sí, pero también neutras, va más allá de lo masculino y lo femenino, significa derrocar expresiones como “personas vulnerables” y transitar a comprender que esta condición es consecuencia de contextos desfavorecidos y no provocados de forma personal.

El poder de la palabra es tan grande que nos permite construir un mundo más justo, donde las identidades, las desigualdades y la diversidad puedan reflejarse y ejercer sus derechos bajo el techo de la igualdad.

POR FABIOLA MARTÍNEZ RAMÍREZ

Directora del Departamento Regional de Derecho, CDMX, Tec de Monterrey

