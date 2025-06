Desde la ODCA reafirmamos nuestro compromiso con la libertad y la democracia

El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido recientemente en Bogotá, es una advertencia clara y preocupante de los peligros que enfrenta la democracia en nuestra región. Desde aquí quiero expresar mi total solidaridad y respaldo al senador y a su familia así como al Partido Centro Democrático por lo sucedido. Que un líder político sufra un intento de homicidio no solo es inaceptable, sino que también resulta profundamente alarmante para quienes creemos en los valores democráticos. Este ataque no se limita a una agresión contra una persona en particular; es un golpe directo contra la libertad de expresión, la institucionalidad democrática y el derecho fundamental a disentir y participar libremente en la vida política.

Es precisamente por hechos como este, en los que la violencia busca acallar el disenso y socavar el ejercicio libre de la política, que organizaciones como la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) debemos redoblar nuestro trabajo y compromiso. La defensa de la democracia no puede darse por sentada; exige vigilancia, solidaridad y acción coordinada frente a cualquier forma de intimidación o retroceso.

En ese espíritu, los días 4 y 5 de junio celebramos en Bogotá el 24° Congreso de la ODCA, con la participación de delegaciones de más de 25 países y cerca de 30 partidos políticos de la región. Nos reunimos para fortalecer nuestros lazos, renovar compromisos y responder con propuestas firmes ante los desafíos crecientes que enfrenta nuestra América Latina. En este contexto, tuve el honor de ser reelecta como Presidenta de la ODCA, una responsabilidad que asumo con profunda convicción, sentido de urgencia y plena conciencia del momento histórico que vivimos.

Desde la ODCA hemos mantenido una postura clara y firme al denunciar los atropellos y violaciones a los derechos humanos cometidos por regímenes autoritarios en países como Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Pero también entendemos que la amenaza a la democracia no se limita a gobiernos cerrados o dictatoriales. Hechos como el atentado contra el senador Uribe Turbay nos recuerdan que incluso en sistemas democráticos, la violencia política sigue siendo una amenaza real.

Por eso, más que nunca, debemos proteger a quienes alzan su voz, a quienes ejercen liderazgos comprometidos con el bien común, y a quienes participan activamente en la vida pública con principios y convicciones democráticas. La fragilidad de nuestras instituciones requiere una defensa activa y decidida de todos los actores comprometidos con la libertad.

Reafirmo, hoy con más fuerza, mi compromiso personal y el de la Organización Demócrata Cristiana de América de seguir trabajando sin descanso por una región más libre, justa y solidaria. No permitiremos que la violencia ni la represión silencien nuestras convicciones. Por el contrario, estas nos reafirman en nuestra misión: construir un futuro donde la democracia y los derechos humanos sean siempre la norma, y nunca la excepción.

POR MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO

SECRETARIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL CEN DEL PAN Y PRESIDENTA DE LA ORGANIZACIÓN DEMÓCRATA CRISTIANA DE AMÉRICA (ODCA)

PAL