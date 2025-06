Cementera Moctezuma: el polvo del progreso enferma a Morelos

En Emiliano Zapata, Morelos, tres comunidades han decidido levantar la voz. Después de más de tres décadas de convivir con una cementera que opera con la misma impunidad con la que contamina, habitantes de Tepetzingo, Tetecalita y Tezoyuca cerraron los accesos a la planta de Cementos Moctezuma. Llevan más de 48 horas en resistencia. Piden aire limpio, salud y cumplimiento.

La planta funciona desde 1996 en tierras ejidales de Tepetzingo, con convenios que, según relatan los pobladores, fueron firmados por sus padres o abuelos en condiciones que hoy ya no aplican, los cuales incluían el mantenimiento de caminos, respeto a canales de riego y una operación sin daño ambiental. Hoy, nada de eso se cumple.

En su lugar hay polvo, hay humo, hay explosiones y la posibilidad, de acuerdo a testimonios de que, desde hace algunos años, la cementera quema “petcoke” (un subproducto del petróleo) como combustible. Un material más barato, más contaminante y con posibles efectos cancerígenos de acuerdo a especialistas. Los vecinos aseguran que las emisiones más tóxicas se liberan de madrugada, cuando todos duermen.

Y es que, en estas comunidades, pobladores aseguran que se han incrementado las enfermedades como el cáncer, incluso hay una clínica de tercer nivel para atender el aumento de casos.

La protesta no surgió de un día para otro. Desde hace años, los ejidatarios pidieron abrir una mesa de diálogo para actualizar los convenios. Fueron ignorados. Hoy, ese silencio institucional se convierte en bloqueo físico. Los camiones no entran, la producción se detiene. Y los pobladores advierten que no se irán hasta ser escuchados.

Este no es sólo un pleito por contratos incumplidos. Es una batalla por el derecho a vivir sin enfermarse, por el derecho a un entorno que no mate lentamente, por la dignidad de comunidades que, durante décadas, han pagado el costo del “progreso” con su salud, sus cultivos, su tierra.

Los habitantes de dicha comunidad llegarán hasta las instancias ambientales federales para ser escuchados, ante la ausencia y sordera estatal.

Mientras no haya respuesta, los pueblos seguirán ahí. Resistiendo.

***

PIERDE CONGRESO SAMUEL GARCÍA. La fractura en Movimiento Ciudadano en Nuevo León es cada día más evidente. La ruptura es abierta y se cocina desde hace meses. La salida de la diputada Rocío Montalvo de la bancada naranja confirma lo que ya se dice en todos los pasillos: hay crisis en el partido en el gobierno estatal, por los acuerdos con Morena para entregarle el estado en 2027 y por la opacidad en el uso de los recursos públicos durante la administración de Samuel García.

Desde hace tiempo, el bloque morenista ha mostrado gestos inusuales de cercanía con el gobernador. Incluso se han filtrado conversaciones sobre pactos de protección a cambio del blindaje que Samuel requiere antes de dejar el poder.

Una fracción importante del partido naranja ha comenzado a deslindarse. Algunos legisladores ya se han sentado con el PRIAN para delinear acuerdos de gobernabilidad al margen del Palacio de Gobierno. El control absoluto se acabó.

La renuncia de Montalvo llega tras denunciar la opacidad en la Secretaría de Movilidad. Solicitó información clave sobre el transporte público: número real de camiones, inversiones, rutas, adquisiciones. Nunca se la entregaron. Los datos no coinciden con el discurso triunfalista del gobernador.

Su voto en el Congreso local será ahora decisivo, y como independiente, rompe con la mayoría: MC se queda con 20 legisladores (contando a sus aliados), frente a los 21 del PRIAN más el voto de ella.

Y lo peor para el gobernador es que esto apenas comienza. Me dicen que habrá más salidas: la bancada naranja se desfondará poco a poco. Los pendientes de Samuel son muchos y, sin un Congreso dócil que le aplauda todo, el verdadero escrutinio apenas empieza.



POR SOFÍA GARCÍA

COLABORADORA

@SofiGarciaMX

