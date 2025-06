La poesía de Samuel Becket de Pablo Sigg en edición de Gerardo Villegas

A partir de las vanguardias de principios del siglo XX la literatura —en especial la europea— apostó a creer que la vida estaba en otra parte. Ya la física había descubierto que la materialidad está más cercana a una metáfora poética que a la ciencia dura; los Lumière habían derrotado a Niepce y a Daguèrre, al dar movimiento a lo estático captado en placas de peltre; la música dodecafónica había terminado con el hermoso predominio de la pentafonía; la geometría euclidiana tenía un puñal clavado en la espalda desde mediados del siglo anterior, a partir de las investigaciones de Reimman y Lobachevsky; los pintores impresionistas habían demostrado que la relatividad de las cosas dependía de dónde estaba parado el sujeto; el psicoanálisis puso como eje comprensivo del comportamiento humano al recuerdo y a los sueños, no a la vigilia.

El canon aristotélico, establecido en la “Poética”, comenzó su etapa terminal. Quizás la divisa surrealista “El cadáver está muerto” daba cuenta de la defunción de esa parte del pensamiento griego. En febrero de 1916, mientras las bombas explotan por casi toda Europa, abre sus puertas el Cabaret Voltaire, situado en el número 1 de la Spiegelgasse, en Zúrich. A unas pocas casas vivía otro ilustre refugiado: Vladimir Ilich Ulianov, apodado Lenin. El ruso, en esos meses en que compartió la calle con los dadaístas, realizó —de seguro— el papel del preceptor de Alejandro frente a la “decadencia” del arte “burgués” que hacían unos cuantos deschavetados.

Las vanguardias socavaron el invento griego: la razón, el logos, como el escenario y el teatro de la vida y de cuanto tenía valor y sentido. Ellos, más humildes, descubrieron que la razón no era la única base para asentar sus convicciones. El sueño, las drogas, los raptos místicos, la depresión y todo lo no-racional eran fuentes de conocimiento. Y los resultados del arte realizado bajo esas premisas eran tan válidos como los otros. Habían cumplido, en el arte, la sistematización nietzscheana: la defensa del vitalismo a ultranza. Tzara recomendaba recortar palabras de un periódico, echarlas a una bolsa, verter el contenido y escribir un poema de acuerdo al orden aleatorio en que las palabras fueran cayendo.

Allí estaba el poema, listo para publicarse. Semejante fuerza compositiva también impregnó otras expresiones del arte con su estilo abierto y desafiante; tendió a involucrarse, como hoy sostendríamos, transdisciplinariamente, como los laberínticos Merzbau de Schwitters, el malogrado creador austriaco, modernista por excelencia que muriera en 1948.

Samuel Beckett, adscrito a una vanguardia tardía, el teatro del absurdo, en especial por su obra más conocida, “Esperando a Godot”, recibió el premio Nobel de Literatura en 1969. La prosa y las piezas teatrales de Beckett han tenido, tanto en el idioma original como en sus muchas traducciones, una fortuna que su poesía no ha corrido. En 1959 apareció en alemán “Gedichte”, el primer intento de reunir la poesía completa —hasta entonces— del irlandés, que escribió en inglés y francés. Él mismo se autotradujo. Los poemas a veces formaban parte de las piezas teatrales o de las novelas; pero también fueron ideados como obras independientes. De ahí parte la dificultad. Si a eso añadimos que tanto en las ediciones en inglés, francés, alemán, italiano y español, a lo largo de 45 años, se cometieron múltiples erratas, omisiones y equívocos, tenemos un panorama que tal vez fuera sombrío. Pero creo que a Beckett le hubiera divertido. Por eso Villegas moteja a éste de “libro brújula”.

“Guía crítica de la poesía de Samuel Beckett (1929-1989)” es un intento impresionante, no realizado en los idiomas antes referidos, por establecer no la edición definitiva —pues eso sería una pretensión fuera de lugar—, pero sí ser, a la manera de Maimónides, una guía para los perplejos. En un esfuerzo conjunto de varias editoriales —la UNAM, Angelus, Conaculta, la UAM y Gerardo Villegas como (enorme) editor— este volumen ya es un clásico en sí mismo. De sus bondades y aciertos darán fe sus críticos y lectores. Y que los perplejos frecuentadores de Beckett, entre los que me incluyo, les agradezcan sus empeños a Pablo Sigg y a Gerardo Villegas, a dos décadas de su aparición.

POR: LUIS IGNACIO SÁINZ

COLABORADOR

SAINZCHAVEZL@GMAIL.COM

