De momento bien puestos traen los pantalones los dirigentes de la liga de expansión MX que han sido marginados de uno de los pilares más importantes en cualquier pirámide deportiva y aspiracional, el poder ascender de categoría.

En un cúmulo de decisiones inexplicables, los mercenarios, porque no se les puede denominar de otra manera, directivos de la MX, implementaron el no descenso con un plan maquiavélico para no restablecerlo. Primero, llamaron a la Liga que antes era de ascenso, de expansión. Quizá lo que querían era que nunca más hubiera ascenso ni descensos para proteger a un grupo de equipos intrascendentes como el Querétaro, Tijuana, Puebla, Atlas o Santos Laguna, que se han encargado de alejar a muchos espectadores ante el gris espectáculo que otorgan, sabiendo que no hay alicientes por qué luchar en la parte de abajo. Ya lo del play in y repechaje lo tocamos en otra entrega.

A raíz de que ha avanzado la apelación ante el TAS de, por ahora, seis equipos de expansión, nos hemos dado cuenta de cuestiones turbulentas que han rodeado a esta decisión, como, por ejemplo, retirar el subsidio mensual de dos millones de pesos que se les daba a los de la liga inferior para su subsistencia. Fueron tan cínicos los de pantalón largo de la MX, que lo confirmaron. Los cuadros firmaron una cláusula en donde si demandaban o apelaban cualquier decisión en contra de la Federación, no iban a contar con este apoyo económico.

Es decir, el brillante Ivar Sisniega acaba de confirmar públicamente que está extorsionando a los equipos de abajo para no poder luchar por su legítimo derecho de ascender y doblar las manos. Como ha sido a lo largo de muchos pasajes de la historia de México, apelaron a estos métodos anticuados de persuasión con tal de que se queden calladitos. Afortunadamente parece que hay quienes perdieron el miedo y ya hay gente en esta sociedad que no se deja amedrentar y lucha por lo que le corresponde.

10 equipos han empezado la batalla, y hoy solo quedan 6, aunque parece que estos sí irán con todo. Ya dijeron que no les importa jugar con futbolistas de 10 pesos ante la amenaza de retirar el apoyo. Increíble que un directivo haya tenido los pantalones de anunciarlo, hasta da risa, porque esto seguro que pudiera ser una prueba en contra de los peces gordos de la primera división ante el tribunal.

Si se ponen vivos, los combinados demandantes pudieran citar estas declaraciones solo para que en Suiza se sepa el cinismo con el que abiertamente ya operan.

Nos dejaron sin Libertadores, Sudamericana, Copas Américas muy ocasionales, metieron un formato execrable que fomenta la mediocridad en el máximo circuito, con el play in o reclasificación.

Nos quejamos de manera flagrante del pacto de caballeros y algunas otras malas prácticas de Decio de María, Justino Compeán y compañía. Quién iba a pensar que hasta los extraño ante tal abominación de dirigentes de la nueva generación.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE ARREBATO DEPORTIVO EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

EEZ