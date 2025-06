Greta y su público

Greta habla, y su público escucha, ya para erigirla en la gran figura política de su tiempo –aun si difícilmente ese segmento la reconocería política, cosa que es–, ya para achacarle la responsabilidad de todos los males de la tierra. Confieso no inscribirme en ninguno de los bandos.

Greta Thunberg practica una forma de activismo cuyo discurso es el de la urgencia y la indignación. Fundadora del movimiento que a la postre habría de ser conocido y emulado en todo el mundo bajo el nombre de Fridays for Future –el que lleva a menores de edad a faltar a clases los viernes para protestar en público en exigencia de acción inmediata y radical contra el cambio climático–, la ex estudiante no es conocida por su sutileza formal –archiconocido es su “¿Cómo se atreven?”, espetado a los delegados a la Cumbre de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático– ni por lo matizado de sus ideas políticas –en diciembre pasado visitaba Alemania para protestar por la situación en Gaza al grito no sólo de “Fuck Israel!” sino de “Fuck Germany!”. En sus prisas por resolver el grave problema que supone el cambio climático, le pasan de largo detalles como que reducir las emisiones de carbono en un 80 por ciento en diez años –que es lo que exigiera al Comité Económico y Social Europeo en 2019– muy probablemente sumiría al planeta en una pobreza aún más inmanejable que la que ya lo aqueja.

No me gustaría de mi sobrina, pues.

Aun así, no puedo sino reconocerle que acaso sea la figura que más haya visibilizado la urgencia de la agenda climática. El llamado Efecto Greta ha contribuido a que el presupuesto europeo dedique uno de cada cuatro euros a la acción climática, a una mayor presencia verde en el Parlamento Europeo y a una duplicación en sólo un año de las ventas de libros infantiles que abordan la crisis ambiental. No son méritos menores.

Thunberg desata hoy pasiones por su participación en una expedición para llevar alimentos a Gaza, resultado de un renovado bloqueo total israelí desde marzo pasado. Tras el boicot a misiones previas por parte del gobierno de Netanyahu, era improbable que dejaran pasar esa nave cuyos recursos por fuerza limitados poco habrían podido hacer por aliviar el hambre de los gazatíes. En efecto así fue: Thurnberg y sus compañeros denunciaron con razón la intervención del ejército israelí en aguas internacionales y se dijeron “secuestrados” (en realidad deportados); el gobierno israelí aprovechó una foto de una Greta sonriente recibiendo un sándwich de manos de un soldado para tratar de destruir su credibilidad, acusándola de ser “performativa”. Como si algún acto de activismo –de la Toma de la Bastilla a las Marchas de la CNTE– no fuera, en esencia, teatro,

El teatro –de Plauto a Pinter– sacude conciencias. El activismo de Thunberg no es más. Tampoco menos.

POR NICOLÁS ALVARADO

COLABORADOR

IG y Threads: @nicolasalvaradolector

MAAZ