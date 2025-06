COVID-19 (NB.1.8.1): Lo que necesitas saber para mantenerte informado y protegido

Una nueva subvariante de SARS-CoV-2, denominada NB.1.8.1, ha comenzado a circular con fuerza en distintas regiones del mundo. Detectada por primera vez en enero de 2025, forma parte de la familia Ómicron y, al igual que sus predecesoras, ha mostrado una alta transmisibilidad, aunque sin evidencia concluyente de mayor severidad o de una evasión significativa a la inmunidad natural o inducida por vacunas.

Este mes, el Global Virus Network (GVN) —una coalición de más de 80 centros de virología de excelencia en 40 países— emitió una guía científica sobre la nueva variante. La organización subraya que esta situación no representa una emergencia sanitaria, pero sí una oportunidad para reforzar la vigilancia científica, actualizar nuestras defensas y, sobre todo, evitar la complacencia. En sus propias palabras: “Es una oportunidad para prepararse, no un motivo para entrar en pánico”.

En el seguimiento epidemiológico más reciente realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la variante NB.1.8.1 ha sido clasificada como “Variante Bajo Monitoreo”, y su proporción global ha aumentado significativamente: del 2.5% al 10.7% de las secuencias reportadas a la plataforma GISAID (por sus siglas en inglés: Global Initiative on Sharing All Influenza Data; que es es una iniciativa científica internacional que proporciona una plataforma para compartir libre y rápidamente información genética de virus, especialmente del virus de la gripe/influenza y coronavirus como el SARS-CoV-2/COVID-19) en tan solo cuatro semanas (abril–mayo de 2025). En paralelo, países como India, Taiwán y Estados Unidos ya reportan aumentos sostenidos en el número de casos, aunque la mayoría no han derivado en hospitalizaciones graves ni muertes excesivas.

El mensaje que debemos enviar a la sociedad no es de alarma, sino de conciencia informada. Aunque la pandemia no ha terminado, el enfoque correcto no es el miedo, sino la acción basada en evidencia: actualizar esquemas de vacunación, proteger a los grupos vulnerables, y mantener las buenas prácticas de salud pública que ya conocemos.

Ciencia sin pánico: lo que funciona sigue funcionando. Es crucial recordar que NB.1.8.1 pertenece a la familia Ómicron, y que NB1.8.1 se transmite por vía aérea, por lo que los refuerzos actuales de vacunación —particularmente los que contienen antígenos basados en LP.8.1 y JN.1— y de prevención, continúan siendo útiles. La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) y los fabricantes de vacunas ya están evaluando fórmulas que optimicen la respuesta contra estas variantes emergentes.

Lo que sabemos hasta hoy: a) En la clínica, no existen estudios sobre el impacto de NB.1.8.1; b) La variante NB.1.8.1, por sus características, pudiera aumentar su transmisibilidad; c) Hay una leve reducción en la eficacia neutralizante de los anticuerpos, pero las vacunas siguen protegiendo; d) Se mantiene el patrón de síntomas comunes: fiebre o escalofríos, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, secreción nasal, fatiga, y dolores corporales.

Las recomendaciones clave son claras: 1) Adultos mayores y personas con enfermedades crónicas deben recibir refuerzos actualizados; 2) Niñas, niños y adolescentes (de 6 meses a 17 años) deben contar con esquemas adecuados, especialmente si no han sido vacunados en el último año; 3) Las personas embarazadas deben vacunarse, pues se ha demostrado que la inmunización protege a los bebés hasta por seis meses, además de reducir riesgos de complicaciones perinatales; 4) La coadministración de vacunas COVID-19 e influenza es segura y recomendable en la temporada otoño-invierno. 5) Para prevenir contagios, son bien conocidas medidas como ventilar los espacios, lavarse las manos con frecuencia, usar mascarilla y evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas.

En México, es crucial mantener la capacidad de respuesta en vigilancia genómica, acceso equitativo a vacunas y terapias, y una comunicación pública clara y libre de pánico. La aparición de NB.1.8.1 no es una emergencia, pero es un recordatorio claro de que la adaptación del virus continúa, y que nuestra mejor defensa sigue siendo la ciencia. En este 2025, lo nuevo del virus no debe sorprendernos: debemos estar listos, informados y unidos.

Dr. Héctor Alejandro Cabrera-Fuentes

Profesor Investigador, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

Profesor Investigador, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Oaxaca.

Profesor Investigador, Vice-Presidencia de Investigación y Desarrollo, Imam Abdulrahman bin Faisal University, Arabia Saudita.

X: @alexcafu

Referencia científica:

1. Organización Mundial de la Salud (OMS). Risk evaluation for SARS-CoV-2 Variant Under Monitoring: NB.1.8.1, 23 de mayo de 2025. (https://www.who.int/publications/m/item/risk-evaluation-for-sars-cov-2-variant-under-monitoring-nb.1.8.1)

2. Global Virus Network. Scientific Guidance on New COVID-19 Variant NB.1.8.1 and Vaccine Protection, 5 de junio de 2025. (https://gvn.org/global-virus-network-issues-scientific-guidance-on-new-covid-19-variant-nb-1-8-1-and-vaccine-protection/)

3. GISAID Initiative. Global SARS-CoV-2 Surveillance Data, semana epidemiológica 17, abril 2025.

EEZ