La mujer que enseñó a nombrar el miedo

Susan Brownmiller falleció el 25 de mayo a los 90 años. Aunque no es una figura ampliamente conocida, su obra dejó una huella profunda en quienes reflexionamos sobre el poder y el miedo. Su libro más emblemático, Against Our Will, publicado en 1975, marcó un parteaguas en la comprensión de la violencia sexual. No solo cambió miradas: también influyó en leyes, debates públicos y coberturas mediáticas.

Against Our Will ayudó a cambiar leyes en Estados Unidos. Se crearon centros de ayuda para víctimas, y se abrió paso a otra forma de contar lo que pasaba: no como un “crimen pasional”, sino como una expresión de poder.

Pero Brownmiller no fue solo esa autora de los años setenta. Escribió muchos otros libros. En Femininity (1984) habló de cómo se construye la idea de ser mujer: desde cómo vestimos, cómo sonreímos. Cuestionó qué tanto de eso es elección real y qué tanto es lo que nos enseñan que “debe” ser femenino. Susan Brownmiller incomodó.

Algunas autoras, como bell hooks, la criticaron por centrarse demasiado en las experiencias de mujeres blancas y por cómo abordó ciertos casos raciales. Ella respondió con argumentos, reconoció sus límites. No fue perfecta. Pero tampoco quiso serlo.

Volver a sus ideas hoy no es solo un acto de memoria, es una necesidad. Porque, aunque han pasado casi 50 años desde que publicó Against Our Will, muchas de sus preguntas siguen vigentes. ¿Por qué seguimos normalizando la violencia? ¿Por qué se sigue culpando a las víctimas? ¿Por qué sigue siendo tan difícil hablar del miedo?

En México, donde siete de cada diez mujeres han vivido algún tipo de violencia, las palabras de Brownmiller hacen eco. Nos recuerdan que el miedo no es algo que inventamos. Es un sistema. Y para desmontarlo, primero hay que nombrarlo.

POR: MELISSA MORENO

MELISSA.MORENOC@GMAIL.COM

@MELISSOTOTOTA

