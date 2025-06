Guerrero: rodeados y olvidados

En la sierra de Guerrero, mujeres y niños se esconden entre la maleza, sin comida, sin agua, sin auxilio. No es metáfora: es un grito real. Un grupo criminal tomó por asalto la zona serrana de Petatlán y este lunes, familias enteras sobreviven en silencio, huyendo de las balas.

Los testimonios llegan desde las comunidades de Puerto Las Ollas, Rancho Nuevo y El Nogal, en los municipios de Petatlán, Zihuatanejo y Coyuca de Catalán. Desde el fin de semana, los grupos armados irrumpieron disparando y quemando viviendas. Al menos un hombre fue asesinado. Dos niños -Joshua y Sergio, de 10 y 14 años-, están desaparecidos. 16 familias huyeron con lo que llevaban puesto.

Una mujer lo resumió en un video desgarrador: “Nuestra gente está escondida por temor. Estamos pidiendo ayuda porque estamos rodeados”. Y no exagera. Están completamente solos. No piden apoyos. Piden sobrevivir.

¿Dónde está la gobernadora Evelyn Salgado? Tal vez no le han dicho que han tocado a las puertas de su gobierno para implorar ayuda, sin recibir respuesta. Hoy esas familias han sido expulsadas de sus hogares por la falta total de protección. Su vida y la de sus hijos está en riesgo.

Ante la ausencia del gobierno estatal y de las autoridades municipales, las mujeres de la sierra han elevado su clamor hasta Palacio Nacional. Porque hasta ahora, ningún nivel de autoridad ha sido capaz de frenar a los grupos armados que desde hace años se disputan el control de esa región montañosa. Mientras tanto, los niños desaparecen y las madres se esconden entre piedras para protegerlos.

Esto no es nuevo. Es abandono estructural. Guerrero lleva años ardiendo. Y en su sierra, no hay gobierno. Sólo miedo.

MORENISTA PIDE LICENCIA Y ESCAPA. La diputada de Morena en Hidalgo, Alhely Medina Hernández, se fugó con licencia. Estaba acusada de encubrir la violación de sus dos sobrinas menores, presuntamente abusadas por su cuñado, el empresario Arturo Williams Trejo, cercano al gobierno de Julio Menchaca.

Aunque había una orden de aprehensión en su contra, el Congreso -controlado por Morena- le aprobó tres licencias consecutivas, la última indefinida, sin avisar a la Procuraduría estatal. La dejaron ir. Sabían lo que hacían.

El abuso fue denunciado desde 2022, pero se congeló hasta que llegó a la opinión pública en 2025. Para entonces, Medina ya tenía un amparo y estaba fuera del radar. La Procuraduría de Justicia de Hidalgo, encabezada por Francisco Ángel Fernández Hasbun, actuó tarde y el gobernador Julio Menchaca no ha dado la cara. El silencio institucional evidencia la protección a una de las suyas, aunque en el camino se pisotee la justicia y se revictimice a dos niñas.

Por lo pronto, Alhely Medina Hernández tuvo el tiempo necesario para huir.

