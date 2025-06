Exhibidos a nivel internacional

¡Lo logramos nuevamente! ¡México es ejemplo mundial! Para variar, México ilustra lo que no se debe hacer. La Organización de Estados Americanos dijo recientemente que el modelo de elección de los jueces que se llevó a cabo a todo lo largo y ancho de nuestro país no es recomendable para que lo imiten otras naciones. No hay sorpresa; eso era algo que ya sabíamos y que la OEA solo confirmó.

La Organización cuestiona la forma francamente poco democrática de la reforma judicial recién implementada, empezando por las elecciones del domingo pasado. Se ha confirmado que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resultaron ganadores fueron exactamente los que aparecían en los acordeones elaborados y distribuidos por la 4t.

Para infortunio nuestro, la reforma al Poder Judicial, la desaseada votación y la bajísima participación ciudadana son algunas de las razones por las cuales la OEA señala que lo sucedido en México es exactamente lo que NO debe de ocurrir.

Conforme a la OEA, otras fallas que presentan la reforma y las votaciones son: poner en riesgo la independencia judicial; ser una reforma apresurada y no exigir requisitos suficientes para definir a los candidatos; los “acordeones” destrozaron la elección libre y secreta, además de constituir la coacción al voto; las boletas fueron muy complejas, y se hicieron recortes presupuestales y de responsabilidad a la autoridad electoral, misma que debía haber vigilado el proceso en su totalidad. Otra vez, información de todos conocida, pero que lo señale la OEA solo subraya que nos adentramos de lleno a una era dictatorial bajo la batuta de la 4t y sus máximos exponentes.

Y que la mencionada organización cuestione la elección, los resultados y los fundamentos de la reforma, a la 4t le genera ámpulas. Y es que esta es una reforma que, en resumidas cuentas, buscó desaparecer la independencia y autonomía del Poder Judicial, acercar al gobierno de nuestro país a los gobiernos autoritarios de América Latina. Crear un frente no etiquetado de “derechas” o de “izquierdas”, sino a aquellos cuyo poder judicial ha quedado -ahora o desde hace lustros-, subordinado a los designios, deseos y razonamientos de los otros dos poderes.

Mismo antes de que la reforma se convirtiera en ley, reconocidos legistas y expertos en derecho recalcaron la importancia de la división de poderes y de la necesidad de un poder judicial autónomo.

Pero la OEA no solo ha opinado sobre la reforma/elección judicial mexicana, también ha señalado las cárceles de Nayim Bukele como violatorias de los derechos humanos… Y así constantemente la OEA señala a unos y a otros gobernantes cada vez que la democracia, los derechos humanos (el derecho al libre acceso a la información, la libertad de expresión y de manifestación, etcétera), se ven vulnerados.

Si uno hace un análisis histórico, se encontrará que, en todos esos casos, la OEA terminó teniendo la razón. Por ello, la 4t debería ponderar lo dicho por la organización antes de decidir si toma en cuenta su opinión o no.

Por cierto, aquí no se trata de que la administración y gobernanza de la OEA estén libres de errores o corruptelas. Sabemos que no es así. Pero también es cierto que, por lo general, esta entidad está en lo correcto sobre sus apreciaciones y posicionamientos en diversos momentos y acerca de los países que son miembros de dicha organización.

El informe de la OEA es apenas un esbozo de lo que significará esa reforma y sus elecciones en México. No se vislumbra un Poder Judicial más independiente o menos corrupto. Al revés si acaso.

Pero muestra otro elemento del que poco se ha escrito, al menos no de forma directa y que cada vez es más y más evidente: que a Claudia Sheinbaum la están dejando (se está quedando) sola. Sola en el concierto de naciones, sola internamente en su partido, en el país. Empezando por sus propios “correligionarios” que solo ven la forma de que ella no se fortalezca.

La presidenta no tenía que haber externado comentario alguno con respecto al informe de la Organización. Para eso tiene a su Canciller y otras formas de recordar la soberanía de los pueblos. Pero esto último es complicado cuando a los migrantes en Estados Unidos se les dice que protesten contra los operativos de ICE… ¿o no?

Tres en Raya

Congruencia por favor. Cuando la OEA felicitó a Claudia Sheinbaum por su triunfo en las elecciones del 2024, ella fue la primera en agradecer la felicitación y dijo: “siempre promoveremos el diálogo y el consenso entre todas las naciones del hemisferio a partir de la cooperación y nuestros valores compartidos”.

‘Tres doritos después’… Claudia Sheinbaum exige a la OEA guardarse sus comentarios sobre la elección judicial.

*VALLE DE GUADALUPE.-* La Secretaría de Relaciones Exteriores reaccionó con molestia. Dirigió una nota al secretario general de la Organización de Estados Americanos, *Albert Ramdin*, de Surinam, expresando "su firme rechazo a algunas recomendaciones contenidas en el informe preliminar de los observadores enviados para la elección del Poder Judicial el pasado 1 de junio". Según el canciller Juan Ramón de la Fuente, "la Misión de Observación Electoral de la OEA rebasó el mandato de la misma e incurrió en acciones contrarias a los principios de la Carta de la Organización, en particular el *artículo 3 (e)??* que señala: 'todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga'"

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

PAL