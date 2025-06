El asesinato del Poder Judicial

Sucedió lo que se esperaba. Una elección sin electores. Un fraude consumado desde su origen. La retórica de siempre; la presidenta, como es costumbre en este régimen continuado, calificó como “todo un éxito” la elección judicial. Y en sentido estricto tiene razón: su gobierno ahora controla las nueve posiciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La operación política fue impecable pero sucia. Impecable en la convocatoria, sucia en el diseño perverso que se gestó desde la época de López Obrador, desde aquel febrero y septiembre negros de 2024. Morena engañó, reformó, implementó mal, y desde luego el día que llegó en la víspera de la farsa, repartió acordeones, impuso listas y logró que sus candidaturas ocuparan cada escaño disponible. Pero bajo esa superficie de control absoluto, lo que nos dejó la elección no es, desde ninguna perspectiva, una victoria del pueblo ni del país; ni una democratización de la justicia, simplemente resultó en el colapso de uno de los pocos, perfectibles sin duda, contrapesos que aún resistían la embestida autoritaria del régimen.

El dato más alarmante no está solo en los nombres de quienes llegaron a la Corte, súbditos, sin trayectoria judicial, muchos de ellos sin conocimientos mínimos de derecho, sino en la abstención masiva: más del 70% del padrón decidió no participar en esta farsa. Ni el bombardeo mediático, ni el discurso de “justicia popular”, ni el ministro chicharronero pudieron ocultar lo que ya sabíamos: el proceso estaba manipulado de origen, el engaño manipulador se dio desde la reforma; el resultado se escribió mucho antes de la jornada.

Es importante escuchar el mensaje de María Estela Ríos, quien fue consejera Jurídica de López Obrador y ahora también ministra impuesta. Ha dicho que eso del “contrapeso” es una idea rebasada. Su afirmación es lapidaria. Para el oficialismo, los jueces no están para frenar el abuso del poder, sino para obedecerlo. La justicia no debe ser un límite del poder, sino una herramienta para darle un pase libre al gobierno para violar la norma. Así, el futuro inmediato para el país es el desmantelamiento del Estado de derecho.

El futuro no es sólo oscuro, sino devastador. No se aprecia a simple vista, pero tal vez se intuye en el colectivo consciente. Los que nos dedicamos al ejercicio del derecho sabemos bien lo que viene. Lo que nos espera no es una simple transformación institucional, es sin duda una demolición programada y festinada del último dique que protegía a los ciudadanos del poder absoluto: la independencia judicial. Lo que se anuncia como “el éxito” por parte de la presidenta no es otra cosa que la coronación de una tragedia nacional, una tragedia jurídica que marcará un antes y un después en la historia de México.

La Suprema Corte de Justicia, otrora garante de la Constitución, ha sido convertida en un apéndice del poder presidencial. Ya no se trata de la erosión paulatina de su autonomía, algo que podría haberse contenido, sino de su sometimiento completo, vertical, descarado. Nueve de nueve ministros elegidos a través de una votación impopular, amañada, sin debate, sin información, sin legitimidad real y que solo buscó una cosa: domesticar a la justicia. Y lo han logrado.



Lo que queda es una Corte sin columna vertebral, sin voz propia, sin autoridad moral. Un órgano que ya no interpretará la Constitución, sino que la recitará según los dictados del Ejecutivo. Una Corte que ya no protegerá los derechos de los ciudadanos, sino que los negociará según convenga al poder político. Una Corte que ya no será faro de legalidad, sino sombra cómplice del régimen.

Pero el daño no se limita a la cúpula. La devastación se extiende hacia todo el aparato de justicia. Tribunales, juzgados, ministerios públicos, defensores, fiscales, todos convertidos en piezas de un engranaje que ya no imparte justicia, sino que ejecuta órdenes. Órdenes con nombre y apellido, dictadas desde el escritorio del poder político, disfrazadas de voluntad popular.



Y la ciudadanía, esa que alguna vez creyó que podía acudir a los tribunales como último refugio ante el abuso, ha quedado inerme. Sin jueces que la escuchen, sin recursos que la protejan, sin normas que la amparen. Frente al atropello, ya no habrá contrapeso. Frente a la arbitrariedad, ya no habrá salvación legal. Frente al poder, solo quedará el silencio.

Aun así, los verdaderos responsables, los asesinos del Poder Judicial fueron los legisladores, no el Ejecutivo; ese propuso, ese forzó sin duda, pero esos legisladores que, como sucedió en los Idus de marzo que asesinaron a Julio César, hoy asesinaron al Poder Judicial; traicionaron su mandato; estos hombres y mujeres pequeños; los operadores que diseñaron la estrategia de ocupación institucional, los comunicadores que repitieron la mentira de la “democratización” no solo no se avergüenzan, sino que celebran. Han decidido llamar a este asesinato del Poder Judicial “una fiesta democrática”. Han repartido aplausos en lugar de guardar silencio. Han izado banderas donde debían guardar luto. Lo que pasó después de la muerte de César, pasará: de una república pasaremos a una dictadura, una constitucional si les gusta el término, después a un imperio, uno pobre y saqueador.

Pero la historia no será tan indulgente. Lo que hoy se presenta como triunfo será recordado como ruina. Lo que hoy se viste de justicia popular será desenmascarado como populismo autoritario. Y cuando los ciudadanos busquen protección y ya no la encuentren, cuando toquen a la puerta de los tribunales y estos ya no respondan, cuando sufran el poder sin límites y sin frenos, entenderán que lo que se perdió en este momento no fue un juicio, ni una elección, ni una reforma: fue la República misma.

México ha sido testigo, no de una evolución institucional, sino de un magnicidio jurídico. La justicia yace en su ataúd, y sobre él, el poder ha colocado una corona de flores con la leyenda: “Misión cumplida”.

POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI

ABOGADO

