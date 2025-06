No les diré que no salgan a votar

Iba a decirles que hoy, domingo 1 de junio, no salieran a votar, pero ya me arrepentí, porque el INE y el Tribunal, que son bien independientes, bien autónomos, y la UIF, por si falta hiciera, ya nos dijeron en voz de sus supremas autoridades que decir eso es un delito, y ya ven que aquí no sólo les da por demandarte, sino que luego hasta te hacen disculparte en público, en, por ejemplo, el Senado. Cosa, la verdad, que no se me antoja mucho.

Ya sé que suena medio raro. Inverosímil. Uno pensaría que, en una democracia, sobre todo en una en la que todos somos tan felices, entre tus derechos como ciudadano se contaría el de cuestionar una elección. Parece que no. Parece que cuando la elección es onda democracia popular, te callas.

Así que me callo. Todas mis dudas, mis cuestionamientos, quedan en suspenso. En calladito.

Como el de que que no puedes salir a participar de una elección en la que dos de los tres Poderes deciden eliminar al tercero y volverlo a hacer de la nada, sin tiempo, en un claro afán de tenerlo a su disposición, con personas que eligieron quién sabe cómo para ponerlas en una lista y que, sobre esa lista, que es interminable, y que incluye un número demencial de especialidades jurídicas, dizque las elijas tú.

O el de que aparece entre los candidatos un buen póker, o dos pókeres, de sujetos con vínculos con el universo criminal, el sectario, el de la tortura o, muy a menudo, sin más, el oficialista.

O el de que es difícil creer en la idoneidad de personas elegidas, en el Senado, por tómbola, y en una tómbola hecha con unas pelotas de ping pong que se les caían al piso.

O el de que hubo personas que aparecieron dos veces en las listas, o una vez, pero después de repetir claramente que no querían participar de la llamada elección.

O el de que el propio Senado dijo que sí, que se les fueron dos que tres impresentables, pero que ai’ le encargaban al INE que los sacara de las listas. Cosa de ocultar sus nombres con marcador negro, supongo, en los no sé cuántos millones de boletas que ya habían mandado a imprimir.

No, no voy a decir nada de eso, no sea que me cargue el payaso incluso antes de que pongan jueces a modo, o a modo del crimen organizado, o lo que sea. Disculpen, pero mi conciencia cívica no da para tanto.

Lo que supongo que sí puedo hacer es desearles un muy feliz domingo. Que lo disfruten como les dé la gana. Que si les da hueva hacer algo, lo que sea, no lo hagan. Que se queden guardaditos, y vean, por ejemplo, qué novedades –pelis, series– hay en su plataforma favorita, y destapen esa botella de whisky que guardaban para una ocasión especial, y la acompañen con un puro dominicano (no y nunca cubano), y vean cómodamente, con sus seres queridos, cómo en este país, ya oficialmente, la democracia se fue al carajo.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

MAAZ