El ciclismo mexicano en manos del prianista Bernardo de la Garza

A propósito de que el ciclista mexicano Isaac del Toro hizo historia al convertirse en el más joven en subir al podio del Giro de Italia, en 85 años, y portar durante 11 días en fila la maglia rosa a sus 21 años, revisemos la situación del ciclismo nacional, cuya federación entró en crisis en 2022 cuando el presidente Edgardo Hernández fue desconocido por la Unión Ciclista Internacional (UCI) por malo$ manejo$.

En tiempos de Ana Guevara, la Conade respaldó a Gerardo Langarica para que asumiera como el presidente, decisión que no fue consentida por la UCI ni por el Comité Olímpico Mexicano (COM). Así que, pese a que sí ha recibido recursos federales, la clave para inscribir a los ciclistas a las competencias internacionales está en poder del COM. Recientemente la UCI urgió a México a resolver este conflicto y el apuntado es el exdirector de la Conade, Bernardo de la Garza, ahora convertido en comentarista deportivo.

En 2006, este político fue precandidato a la presidencia de la República por el Partido Verde, luego declinó por el priista Roberto Madrazo y después se incorporó a la campaña del panista Felipe Calderón, quien lo ungió como la máxima autoridad del deporte.

En 2012, por el poder del dedo de Mario Vázquez Raña, se convirtió en miembro permanente del COM, y así, de la nada, se integró a la familia olímpica sin más méritos.

Sin ninguna experiencia ni conocimiento sobre el ciclismo, es la persona que quiere convertirse en el presidente de la nueva federación. Para ello se ha dedicado a llamar a los directores de diferentes institutos del deporte para pedirles que muevan los hilos en sus estados para que se organicen y vengan a la Ciudad de México el 2 de junio a participar en la asamblea donde se creará el nuevo organismo.

Es un horror. Si bien durante su gestión en la Conade México ganó ocho medallas olímpicas (una de oro en el futbol, que construyó la Federación Mexicana de Futbol), ese histórico resultado es obra de Vladimir Ortiz, el científico del deporte que sí tiene las credenciales para ejecutar ese trabajo, y a quien Rommel Pacheco le dio las gracias poco después de contratarlo.

La gestión de De la Garza, amigo de Felipe Calderón, se distinguió por el “diezmo” que los funcionarios de la Conade le pedían a los municipios, a los que los diputados asignaron durante esos años cinco mil millones de pesos para infraestructura deportiva.

No sabe de ciclismo, no tiene las manos limpias y gracias a Felipe Calderón y a Mario Vázquez Raña se enquistó en el deporte de alto rendimiento. ¿No existe un mejor candidato? ¿Alguien en este país que sea capaz de desarrollar y sanear el ciclismo? Alguien como para que los Isaac del Toro no tengan que hacerse solos sin que el estado de Baja California o la Conade se cuelguen de su triunfo. Un prianista dirigirá el ciclismo mexicano con la venia de Rommel Pacheco.

POR BEATRIZ PEREYRA

COLABORADORA

@BEATRIZAPEREYRA

MAAZ