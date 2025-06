El caos calculado de Trump

En el teatro inagotable del conflicto ruso-ucraniano, Donald Trump no quiere ser sólo un actor. Quiere el escenario completo, las luces, el guión y, por supuesto, los aplausos. Su reciente declaración calificando a Vladimir Putin como "absolutamente loco" no es un exabrupto ni una casualidad. Es parte de una estrategia meditada: crear caos para después venderse como el único capaz de controlarlo. Lo que en análisis crítico puede definirse como caos calculado.

Trump juega con fuego, pero no se quema: genera tensiones, insulta al adversario, deslegitima procesos diplomáticos... y acto seguido se ofrece como el negociador salvador, el pacificador excepcional que puede sentarse a la mesa con Zelensky y Putin. Este recurso performativo —muy propio del populismo autoritario— le permite posicionarse tanto ante el electorado conservador norteamericano como frente a la comunidad internacional, proyectando una imagen de liderazgo que nadie ha logrado capitalizar.

En el fondo, la apuesta de Trump no es por la paz, sino por el poder. El conflicto entre Rusia y Ucrania es para él un tablero de ajedrez donde puede demostrar superioridad negociadora sin asumir costos militares o humanitarios. No olvidemos que su acercamiento al Kremlin durante su primera presidencia fue constante, incluso a costa de las instituciones tradicionales de seguridad de EE.UU. Como ahora critica a Putin, muchos asumen que se ha distanciado, pero la lógica es otra: Trump desautoriza para luego perdonar, desestabiliza para luego mediar. Se coloca como el árbitro de un conflicto que, en gran medida, ha despreciado en su complejidad.

Una parte esencial del discurso de Trump, heredado también por el Congreso republicano, es que si Putin no accede al alto el fuego, EE.UU. impondrá "nuevas y duras sanciones". Pero este gesto es más simbólico que eficaz. Desde 2014, las sanciones no han logrado frenar la política exterior rusa en Ucrania. Y desde 2022, pese a su endurecimiento, Rusia ha mostrado una notable capacidad de adaptación económica:

Redireccionó su comercio hacia China, India y Türkiye.

Ha consolidado mecanismos alternativos al sistema SWIFT (como el SPFS).

Mantiene reservas importantes en oro y yuanes, lo cual amortigua la presión del dólar.

Su producción militar se duplicó en 2024, financiada por ingresos energéticos que siguen fluyendo gracias a compradores no occidentales.

La economía rusa no ha colapsado: su PIB cayó apenas 1.5% el año pasado, y su narrativa interna —alimentada por el nacionalismo y la victimización frente a Occidente— sigue consolidando el apoyo a Putin. Las sanciones, lejos de asustar al Kremlin, le sirven como combustible para convocar el patriotismo ruso. Y Trump lo sabe, aunque las utilice como arma discursiva para su electorado.

El cinismo de Trump se hace evidente cuando uno revisa sus posturas contradictorias. Quien hoy acusa a Putin de irracional, fue el mismo que en 2018 minimizó las interferencias rusas en las elecciones estadounidenses. El mismo que, en su primer mandato, desacreditó a la OTAN mientras guiñaba el ojo a Moscú.

Ahora, frente a una guerra que ha desbordado los límites regionales, quiere reconvertirse en árbitro imparcial. Pero su retórica sigue siendo funcional a sus intereses electorales, no a la resolución del conflicto. Apuesta por una paz rápida, sí, pero sin justicia, sin memoria histórica y sin un compromiso real con los principios del derecho internacional.

Al parecer, Trump no busca desactivar el conflicto, sino capitalizarlo. El problema no es solo que insulte a Putin, sino que lo hace sin una estrategia de fondo, más allá del cálculo electoral. Al final, la narrativa trumpista no ofrece soluciones sostenibles, sino espectáculos de autoridad. Y eso, para un conflicto tan complejo como el de Ucrania, es más peligroso que cualquier misil.

POR TALYA ISCAN

Catedrática FCPyS, UNAM; UP.

@TALYAISCAN

MAAZ