A diez años del Sistema Nacional Anticorrupción ¿Qué celebramos?

En días pasados se cumplieron diez años de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. En evento celebrado en las instalaciones del Instituto de la Transparencia para el Pueblo, la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno Raquel Buenrostro, así como la Fiscal Anticorrupción María de la Luz Mijangos señalaron que no se trata de una efeméride, sino que es el momento de saber cómo reorientar su funcionamiento y fortalecimiento.

Por lo tanto, ¿Habrá algo que celebrar? Pues no, nada. Efectivamente la percepción es que se ha avanzado muy poco. Y si hay avances, no son visibles. También hay que señalar con todas sus letras que el sistema entró en un impasse de seis años por la simple razón de que al Presidente del sexenio anterior, no le interesó el sistema, no así el tema, aclaro.

Como bien se sabe, el Sistema Nacional Anticorrupción, es una instancia de coordinación en el que participan diversos actores en una idea de gobernanza: instituciones de la administración pública, órganos constitucionales autónomos, el poder judicial y un comité de participación ciudadana. Es un sistema complejo en cuanto a su diseño, pero aún más en cuanto a su funcionamiento. Primero hay una relación asimétrica entre el comité y las instancias públicas; en todo.

Por lo que, aunque haya muchas iniciativas por parte de aquel, si no hay apertura, diálogo, encuentros permanentes, difícilmente esto funciona. Esto lo advirtió muy bien Mauricio Merino el año pasado en su Foro Anual: “El sistema no ha funcionado porque las instancias públicas no se han interesado”. Y esto no solo está presente a nivel nacional sino en todos los estados.

¿Es necesario un rediseño en el futuro? Considero que sí. Seguiré pensando que si la primera magistratura de este país no está a la cabeza y se involucra en el sistema y de manera conjunta no se les da seguimiento a temas puntuales -que no la Política Nacional Anticorrupción que es un océano de asuntos- esto no adquirirá la visibilidad suficiente.

Lo mismo para el caso de los comités de participación ciudadana, si a éstos no se les fortalece, en consecuencia, se les sigue debilitando, se corre el riesgo de que se extingan; que algunos de sus miembros busquen otras opciones o peor, que éstos de ser ciudadanos pasen a actuar como burócratas, como empieza a suceder con algunos de ellos.

En este caso tengo que hablar con relación a los Comités de Participación de Ciudadana, en lo que nos corresponde hacer:

1) Mantener un diálogo permanente con las instituciones y sobre todo ser escuchados;

2) Proponer fórmulas técnicas para la solución de problemas, vía estudios e investigaciones;

3) Ser un puente con la ciudadanía para la trasmisión de demandas que puedan ser canalizadas a quien pueda resolverlas;

4) Actuar de forma colegiada, este es el valor más importante de los comités, dejando fuera los protagonismos y actuaciones individuales;

5) Defender una postura de autonomía e independencia;

6) Seguir construyendo una cultura anticorrupción en los ámbitos político, gubernamental, social y privado, en una suerte de evangelio y por todos los medios;

7) Tener una agenda propia, pero sobre todo compartida con los Comités Coordinadores;

8) Hacer alianzas con instituciones nacionales e internacionales que persigan el mismo fin, y ser promotores de mejores prácticas;

9) Ser testigos y denunciantes permanentes de la corrupción a partir de la objetividad y no por compromiso;

10) Construir datos propios para tener certeza de si hemos avanzado o no. Seguramente hay más tareas, éstas son sólo algunas.

POR RAFAEL MARTÍNEZ PUÓN

@rafmartinezpuo

Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y Coordinador Académico del INAP.

