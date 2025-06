Abogado de Vica Andrade pide que Bárbara Regil pruebe lo que dice de Memo del Bosque

“BÁRBARA DE REGIL DEBE RETRACTARSE DE LO QUE NO PUEDE PROBAR O PROBAR LO QUE AFIRMÓ SOBRE GUILLERMO DEL BOSQUE”: ABOGADO GUILLERMO POUS

Guillermo Pous, abogado de Vica Andrade, ¿es cierto que la familia de Memo del Bosque va a tomar medidas contra Bárbara de Regil por decir que intentó besarla y al no lograrlo la vetó?

“Ella tiene absolutamente todo el derecho de hacer las declaraciones que quiera, hay libertad de expresión, pero el que afirma está obligado a probar los hechos”.

¿La familia se conformaría con una disculpa pública?

“Una disculpa pública representa algo, pero tampoco significa algo. En todo caso ella debe retractarse de lo que no se puede probar o probar lo que afirmó, porque la difamación que se realiza a esa persona que ya no vive, el detrimento moral lo sufre la familia compuesta por menores de edad, por lo que Bárbara de Regil aparte de señalar tendría que probarlo, porque la libertad de expresión también trae consigo contingencias y consecuencias. Y es la familia la que decidirá si quiere tomar acciones y denunciar; también tiene el derecho de simplemente limitarse a no hacer absolutamente nada. Simplemente el mensaje es que cada uno de estos señalamientos tendrían que ser probados, porque no es simplemente señalar a alguien que no tiene la posibilidad de defenderse”.

NO SON SUPUESTAS DECLARACIONES, LAS DECLARACIONES SI LAS LLEVÓ A CABO, AHORA DEBE ACREDITARLAS

¿Si la familia decide tomar acción sobre las supuestas declaraciones, cuáles pueden ser las consecuencias que puede afrontar Bárbara de Regil?

“No son supuestas declaraciones, las declaraciones sí las llevó a cabo ahora la situación que argumenta haber vivido. La decisión sobre tomar medidas contra Bárbara de Regil es absolutamente discrecional de la familia, que hasta este momento no ha decidido nada y sería por difamación o sea daño moral aunque insisto, ni siquiera es una decisión tomada.

“Cuando se habla de reparación del daño, el daño no se puede reparar, el daño ya está hecho desde el momento de señalar públicamente a alguien de algo tan delicado porque a la gente no le da amnesia, la gente no lo va a olvidar por lo que debe existir es la compensación del daño”.

AL NOVIO DE EIZA GONZÁLEZ CON SUS 12 MILLONES DE DÓLARES LE ALCANZA PARA LOS CHICLES, LAS PROPINAS Y PARA MANTENER A LA MEXICANA

La relación entre Eiza González y Grigor Dimitrov es como partido de tenis: requiere mucha transparencia como exige el deporte blanco y mantener la pelota en juego, porque Eiza ya está en edad de ser mamá a sus 36 años, lo bueno es que a Grigor, el tenista más famoso de Bulgaria, con su fortuna de 12 millones de dólares si le alcanza para los chicles, las propinas y para mantener a Eiza como reina.

POR SHANIK BERMAN

