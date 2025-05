Precios de referencia: ¿legalidad o proteccionismo?

En el complejo mundo del comercio exterior, las aduanas no son simples garitas de paso: son garantes de la legalidad fiscal. Por eso, el anuncio del Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, sobre la ampliación de productos sujetos a precios de referencia en importaciones es un paso firme hacia una mayor transparencia y una competencia más justa.



Hoy en día, estos precios ya se aplican en sectores como calzado, textiles y confección, pero se extenderán —entre mayo y julio de 2025— a artículos deportivos, papel, cartón, juguetes, muebles, instrumentos musicales y aparatos de alumbrado.



Los precios de referencia no son aranceles ni determinan el impuesto a pagar. Son valores orientativos que permiten detectar subvaluaciones en mercancías importadas. Cuando el valor declarado está significativamente por debajo del precio de referencia, el importador debe presentar una garantía que cubra la diferencia, en caso de que se confirme una afectación fiscal.



Es una herramienta preventiva, no recaudatoria. Su objetivo es claro: evitar la entrada de mercancía con valores artificialmente bajos, lo que afecta tanto al erario público como a los productores y comerciantes que sí cumplen con sus obligaciones fiscales.



Lejos de ser una ocurrencia local, países como Argentina, Brasil, Colombia o Perú aplican sistemas similares. Incluso la Unión Europea, mediante su sistema TARIC, utiliza valores estadísticos para detectar discrepancias en el comercio.



México enfrenta hoy nuevos desafíos: triangulación de operaciones, plataformas digitales y subvaluaciones sistemáticas que propician el llamado contrabando técnico. La inclusión de sectores como el papel y los artículos deportivos no es caprichosa. Hay evidencia de importaciones con precios irrisorios que distorsionan el mercado, generan competencia desleal y provocan cierres de empresas y pérdida de empleos.



No se trata de proteccionismo, sino de legalidad. Y la legalidad no es un obstáculo, sino la base de una competencia pareja para todos.



Los Agentes Aduanales, como primer filtro de legalidad en el despacho, somos aliados clave para que estas medidas se apliquen con eficacia y justicia. Pero su implementación requiere transparencia, criterios técnicos y actualización permanente. Es indispensable que los precios de referencia se construyan con datos confiables y metodologías auditables.



A los importadores formales, esta medida debe darles certeza. A quienes subvalúan, les marca un límite claro. A las autoridades, les exige aplicar la norma con criterio técnico y apertura al diálogo.



México necesita un comercio exterior ordenado y competitivo. Desde la Confederación de Agentes Aduanales, estamos listos para sumar. Con voluntad, técnica y coordinación, cerremos la puerta al abuso y abramos camino a un comercio más justo.

JOSÉ IGNACIO ZARAGOZA AMBROSI

EXPERTO EN COMERCIO EXTERIOR

@ignaquiz

EEZ