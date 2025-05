Los RE Sentimientos de la Nación

Nunca se han sentido abrumados ante la cantidad de noticias que se genera minuto a minuto? Algunas noches, tengo que mirar un buen rato videos de perritos, porque de no hacerlo sería imposible conciliar el sueño. Esta semana sin duda ha sido muy peculiar. Zedillo erigiéndose como el redentor de los sexenios prianistas, refutando a la Presidenta acerca de hechos que son de suyo, irrefutables.

Porque constan en la historia del país… no son asuntos de percepción, vamos…SUCEDIERON. Y, sin embargo, el ignorar los audios que supuestamente presentan a su ñora negociando con el narco. Ahí sí…ni pío. El que calla, otorga. Si los audios son reales, se constituyen por sí mismos en una joya más allá de la materia judicial. Muero de risa al escuchar a la ex primera dama, regateándole a un supuesto “señor de las drogas”, como si estuviera comprándole el recaudo a su marchante de la Merced.

Ojalá se llegue a fondo en la investigación de los mentados audios. Y lo más necesario, que se haga justicia. Otra noticia en la ajetreada agenda de la semana es el nombramiento de Rubalcava a la dirección del Metro. Para algunos periodistas, sobre todo los independientes, el señor Rubalcava tiene nexos con Monreal, el Señor de las Ligas y otros oscuros personajes.

Sin embargo, ya se encontraba de este lado de la valla morenista, atendiendo las Mesas de Paz, cuando fue llamado a poner orden en el Metro (sobre todo en asuntos de seguridad). El miedo no anda en burro y los pinchazos pueden haber sido el factor que adelantara la renuncia de Guillermo Calderón. Pero como dijo mi Presidenta: “Júzguenlo, ya después de que se desempeñe”.

Otro detalle de la AGENDA que no podemos hacer de lado, es el Cónclave Vaticano. Aunque algunos especialistas nos piden no mirarle como un tema político, sino a la luz de la fe, la verdad es que al interior de la Capilla Sixtina lo que está sucediendo es un acto político.

Y más allá de que el próximo Obispo de Roma, Prevost, cambie las reglas del juego para quienes profesan su fe, el mensaje podría ser malinterpretado, por simple hecho de ser el primer Papa de EU. Trump inmediatamente expresó su emoción por conocerlo.

De todo corazón, deseo que el Papa entrante, no sienta la misma emoción por conocer a Trump en persona. León XIII llegó a mediar entre los modernizadores y quien querían mantener la iglesia en el oscurantismo. Este XIV, que ha trabajado con los pobres puede llegar a hacer lo mismo.

Y que no por venir de Gringolandia, sienta que está de su lado aquellas personas quienes creen que su forma de ver el mundo es la única correcta. Que quienes no piensen como ellos, no merecen ni existir. Que hay humanos de primera, de segunda y seres que ni siquiera pueden considerarse como tales.

Que la pederastia al interior de la Iglesia es una mera falla humana, que debe ser corregida, sólo a base de oración y penitencia. Que los principios y las bases del cristianismo no están peleados con la obscena riqueza de unos cuantos, mientras millones mueren de hambre.

Es decir, que se entienda que NO VIENE A LEGITIMAR las posturas tan en voga, que no respetan los derechos humanos y ultimadamente… ni siquiera tienen temor de Dios.

