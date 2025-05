La seguridad como ética de la vida

La seguridad pública, en su esencia más profunda, no es simplemente la ausencia de violencia, ni puede reducirse a operativos o reglamentos. Es, ante todo, una ética de la vida, un modo de concebir la existencia humana en respeto mutuo, en responsabilidad colectiva, en la certeza de que cada ser humano posee un valor inviolable.

En tiempos en que las manifestaciones del delito son objeto de glorificación y las apologías de la violencia proliferan en los lenguajes de la cultura popular, resulta imperativo recordar lo que José Martí enseñaba: “Ser cultos para ser libres”. La libertad, en tanto conquista espiritual, exige un fundamento cultural que la respalde; sin educación ética, sin cultura cívica, la libertad se degrada en libertinaje, y la violencia se disfraza de aspiración legítima.

La apología del delito, bajo cualquier ropaje —ya sea canción, serie o relato—, corroe la fibra moral de una sociedad. No porque debamos censurar las manifestaciones artísticas, sino porque debemos contrapesarlas con un proyecto cultural más ambicioso, capaz de ofrecer a las nuevas generaciones modelos de vida dignos de ser imitados. En palabras de Hannah Arendt, el desafío de cada generación consiste en “introducir a los jóvenes en un mundo que ya existe, sin traicionar la posibilidad de renovarlo”. Nuestro deber, como sociedad adulta, es ser custodios de un mundo que valga la pena heredar.

Rechazo de manera absoluta toda forma de censura: prohibir no educa, silenciar no transforma. La libertad de expresión es principio sagrado, y su defensa es inseparable de la dignidad humana. Pero la libertad exige una pedagogía implícita: si toda voz puede expresarse, también toda conciencia debe educarse para discernir el bien del mal, la justicia de la impostura, el heroísmo genuino de la falsedad criminal. Schopenhauer, en su amarga lucidez, advertía que la educación no debía ocuparse sólo de “llenar cabezas de conocimientos”, sino de formar voluntades capaces de resistir la corrupción del alma.

Por ello, la verdadera seguridad no se garantiza exclusivamente en los tribunales ni en los cuerpos policiales: se forja en los hogares, en las escuelas, en los templos del pensamiento. Cada padre, cada madre, tiene la posibilidad -y la responsabilidad- de sembrar en sus hijos el amor a la vida, el respeto al otro, el rechazo radical a toda forma de violencia como medio de realización personal. La autoridad moral de la familia antecede y sostiene a toda autoridad política.

Simone Weil, mística y pensadora, escribió que “la única fuente de energía capaz de regenerar a los pueblos es la grandeza moral”. Frente a la violencia, frente a la tentación de la censura, frente al desaliento, nuestra tarea es formar hombres y mujeres libres, responsables, capaces de elegir el bien no por temor al castigo, sino por amor a la verdad. La seguridad pública, entendida así, deja de ser un problema técnico para revelarse como una empresa ética, cultural y espiritual.

Debemos resistir la cultura de la muerte con la cultura de la vida. Debemos contrarrestar el lenguaje del odio con el lenguaje del respeto. No se trata de prohibir canciones ni de quemar libros; se trata de hacer que la luz del conocimiento, de la compasión y de la justicia resulte más atractiva que cualquier atajo de sombra.

La seguridad que anhelamos no será hija de la represión ni del miedo: será fruto de la libertad educada, de la conciencia despierta, de la voluntad de ser mejores. Como Martí advirtió, “hacen falta almas que respiren en alto”. A esa altura del alma debemos aspirar si queremos una patria verdaderamente segura.

POR JORGE CUÉLLAR MONTOYA

TITULAR DE LA VOCERÍA DE SEGURIDAD DE TAMAULIPAS

@JORGECUELLAR7

MAAZ