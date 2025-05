La política viaja en Metro

“Es un buen funcionario. Va a jugar un papel muy bueno, va a llevar al Metro a una mejoría”: Clara Brugada.

En política, los acuerdos no son una señal de debilidad, sino una muestra de madurez. La reciente designación de Adrián Rubalcava como director del Sistema de Transporte Colectivo Metro (SCT) de la Ciudad de México es un ejemplo puntual de que, cuando se pone la estabilidad por encima del encono, el resultado puede ser prometedor. Rubalcava no es un técnico en movilidad, pero sí un político de oficio, con la capacidad suficiente para dirigir una de las instituciones más complejas y demandantes del país. Y en el contexto actual, eso puede marcar la diferencia.

En este sentido, tenemos que recordar que el Metro no es solo un medio de transporte, es el corazón político de la Ciudad, las mayores crisis políticas de los últimos jefes de gobierno han sido por algún problema en el Metro. Esto se debe a que diariamente, transporta a más de 4.6 millones de personas, según cifras oficiales del propio STC, y se vuelve lo más visible dentro de la política capitalina, pues representa la diferencia entre llegar o no llegar al trabajo, a la escuela, al hospital o a casa.

Los retos que enfrenta el ex alcalde de Cuajimalpa no son para nada sencillos, accidentes fatales, retrasos constantes, fallas eléctricas, filtraciones, desconfianza ciudadana y, ahora, los pinchazos. La urgencia es técnica, sí, pero también es profundamente política. Adrián Rubalcava tiene esa capacidad. Su historia política, marcada por su paso por el PRI, su cercanía con diferentes actores de la vida pública y su decisión de salirse del frente opositor cuando no se respetaron los acuerdos internos, habla de un político pragmático, que sabe cuándo romper, pero también cuándo construir. Su llegada al Metro no debe leerse como un premio de consolación, sino como una señal de que se reconocen sus habilidades en un espacio donde se necesitan operadores eficaces.

Por supuesto, su éxito o fracaso también dependerá de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien tiene ante sí el enorme reto de demostrar que esta decisión va más allá de acuerdos meramente políticos. Tendrá que mostrar apertura, eficacia y una visión metropolitana. El Metro será una de sus principales pruebas, no solo por la exigencia ciudadana, sino porque en términos presupuestales será una de las áreas que más tensiones generará. Brugada ha prometido modernización, mantenimiento y seguridad. Todo eso cuesta y mucho. La apuesta por Rubalcava también obedece a la aritmética política, poner ahí a alguien con tanto foco mediático puede generarle dividendos.

Así, el nombramiento de Adrián Rubalcava nos recuerda que la política, en su mejor versión, sirve para resolver, para generar consensos, para construir soluciones incluso entre adversarios. Además de política, el Metro necesita intervención inmediata y urgente, su deterioro es una bomba de tiempo y la ciudadanía lo sabe. Se debe lograr avanzar en su recuperación y eso implica recursos, liderazgo y voluntad. Rubalcava habrá demostrado que sí, que un buen político también puede ser un buen administrador público. La apuesta de Brugada es gobernar con estabilidad y necesita de figuras como el nuevo director del Metro, con tablas, con experiencia, con olfato. La capital lo necesita. Y millones de personas lo agradecerán cada día que suban a un vagón más seguro, más rápido y más digno.

POR ADRIANA SARUR

COLABORADORA

@ASARUR

EEZ