Habemus Papam: León XIV

Cuando en 2015, el estadounidense Robert Francis Prevost Martínez solicitó y obtuvo la nacionalidad peruana, expresó con este acto de meditación profunda, una inclinación clara hacia los temas latinoamericanos y una solidaridad con los pobres, pues había sido misionero desde 1985 en ese país. Durante diez años dirigió el Seminario de Trujillo y posteriormente fue obispo en Chiclayo. Esta naturalización define una vocación en el perfil del nuevo Papa.

Matemático y especialista en Derecho Canónico, no puede definirse ni como conservador, ni como liberal. Probablemente escogió el nombre de León XIV en recuerdo del Papa León XIII que fue el primero en establecer la Doctrina Social de la Iglesia católica en su afamada encíclica “Rerum novarum”

Por un lado, se acercó solidariamente con los indígenas pobres y, por el otro, en su primera aparición, su vestimenta no solo fue la sotana blanca que utilizó Francisco, sino la lujosa capa papal y aditamentos litúrgicos.

Las congregaciones que se reunieron antes del cónclave definieron una posición clara frente al tema de la guerra y marcaron líneas que sin duda fueron la fuente de su largo discurso en su aparición en el balcón de la Basílica de San Pedro.

En materia migratoria, hace no mucho tiempo retuiteó un mensaje defendiendo al salvadoreño que injustamente ha sido encarcelado por Trump. Su posición respecto a la migración indudablemente será la de construir puentes y no muros. No obstante, su nacionalidad estadounidense no se identifica con la política nativista de Donald Trump.

En 1982 se ordenó sacerdote, lideró a los agustinos y fue nombrado cardenal hace apenas dos años; fue prefecto del Dicasterio para los Obispos, lo que le permitió conocer a muchos de los representantes eclesiásticos de todo el mundo y particularmente a los Latinoamericanos, pues fue presidente de la Pontificia Comision para América Latina desde 2023.

Se ha manifestado en contra de la ordenación de mujeres en la Iglesia Católica, su deporte favorito es el tenis y habla perfectamente el español, el italiano, el francés, el portugués y, obviamente, su lengua materna, el inglés.

Aparentemente podría vincularse a las decisiones políticas que actualmente sustenta su país de origen pero no será así; su preferencia por el diálogo ha sido clara desde un principio, por eso es probable que su presencia en el mundo internacional de la política, más allá de la religiosa, sirva para que la diplomacia mundial tenga una voz potente en favor de la paz y la solidaridad.

Habemus Papam. Ojalá esta nueva presencia nos ayude a entender un mundo, que se pierde en la incertidumbre y en el desorden.

En México, como es natural, ha sido bien recibida su designación: conoce a nuestro país, ha estado aquí particularmente en Morelia y tiene claridad respecto a nuestros problemas que tienen que ver con la inseguridad, la delincuencia organizada y la pobreza endémica.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum, al igual que otros mandatarios, se apresuró en felicitar esta designación, aun cuando vamos a extrañar la actitud franciscana, franca y abierta del anterior Papa Francisco que se significó por su humildad, austeridad y acercamiento con los más desvalidos.

Nuestro país, cuyas heridas de la guerra religiosa se han cicatrizado paulatinamente, tomó la decisión de incorporar a la Constitución en la Legislatura LX donde un grupo de Diputados apoyamos la iniciativa para definir como una de nuestras características el laicismo. Esta definición constitucional es congruente con nuestra historia.

POR ALFREDO RÍOS CAMARENA

CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM

PRESIDENTE DEL FRENTE UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO (1958-1962)

VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA

MAAZ