El mensaje del tesoro a los banqueros

SCOTT REMBRANDT ES el Subsecretario Adjunto (DAS) de Política Estratégica. Es el tercero al bat en el Departamento del Tesoro que encabeza Scott Bessent.

Tiene a su cargo las oficinas que diseñan y desarrollan las estrategias nacionales e internacionales del gobierno de Donald Trump contra el lavado de dinero y la financiación al terrorismo.

Estuvo solo unas horas en Nuevo Vallarta, donde se está llevando a cabo ahora la 88 Convención Bancaria. Llegó el miércoles por la noche y se fue ayer jueves hacia el mediodía. No se quedó en el evento.

El funcionario vino exclusivamente a reunirse de forma privada con los más influyentes de la Asociación de Bancos de México. Lo recibieron Julio Carranza, el que sale, y Emilio Romano, el que entra.

El hecho es inédito y expresa el interés y preocupación de la Casa Blanca sobre la exposición que el sistema financiero mexicano tiene frente a los seis cárteles de la droga que han sido declarados grupos terroristas.

La inusual visita de Rembrandt, jefe de la delegación estadounidense de GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que preside la mexicana Elisa de Anda Madrazo, deja claro un mensaje de prioridad.

Y en ese mensaje podría ir implícitamente una señal de una futura y pronta sanción o investigación del Tesoro contra un banco mexicano por actividades de blanqueo o financiamiento a empresas ligadas a cárteles.

Tras de que Trump declarara en enero a seis cárteles de la droga organizaciones terroristas internacionales, el sistema financiero en México empezó a moverse y con ello los banqueros.

Además de contratar al socio de White & Case, los banqueros llevan varios meses probando la plataforma Veradat, un sistema de compartición de información de transacciones inusuales y sospechosas.

Además de este sistema desarrollado por Arturo Rangel, un ex BBVA, están evaluando también otra, K2, de Washington Financial Integrity Network, que empuja el directivo del HSBC, José Luis Stein.

Señaló que el gobierno de Trump está convencido de que es el momento de atacar a los cárteles mexicanos de la droga y cerrarles sus flujos ilícitos.

CITI, EL GIGANTE de servicios financieros que preside Jane Fraser, podría terminar vendiendo Banamex de forma directa. Ya estamos a mitad del año y no pudo sacar su Oferta Pública Inicial (OPI) en los tiempos previstos originalmente. Lo peor es que no se ven condiciones de mercado óptimas para lograr buenos múltiplos por la tenencia de entre 15% y 20% que estima colocar. En esa tesitura no se descarta el regreso de Germán Larrea, que se quedó a un tris de adquirirlo justo por estas fechas de 2023. Pero más allá del dueño de Grupo México, vaya apuntando el nombre de otro tirador de buen calibre que ya alzó la mano. Se trata de Fernando Chico Pardo, otro de los acaudalados hombres de negocios de México. Se sabe que el dueño de Asur y el fondo Promecap ya se están moviendo para ir por ese banco que dirige Manuel Romo, ranqueado actualmente en el octavo lugar del sistema ban cario. Los que ya dijeron que no van, fueron los de Banorte.

NI BANORTE, QUE preside Carlos Hank González, ni BBVA, que dirige Eduardo Osuna, podrán explotar durante todo el tiempo que dure el próximo Mundial de Futbol 2026 sus respectivas marcas en los estadios que tienen concesionados en la CDMX y en Monterrey. Es por una de esas tantas directivas que le decía de la propia FIFA, que preside el Zar Gianni Infantino, y que tuvieron que acatar sus dueños. En el primer caso, las Águilas del América, de Emilio Azcárraga Jean, y en el segundo los Rayados de Monterrey, de FEMSA, que capitanea José Antonio Fernández Carbajal. Durante los días de la Copa del Mundo, la Federación Internacional de Futbol se adueña de todos los espacios publicitarios, así como de los palcos y demás activos asociados a los estadios. Lástima… Margarito.

TRAS DIEZ AÑOS de llevar el timón de Palacio de Hierro, Juan Carlos Escribano tomó la decisión de jubilarse. A partir del 25 de junio asume la dirección general Eléonore de Boysson. Estudió en la prestigiada Hautes Etudes Commerciales y de ahí entró a Boston Consulting Group donde desarrolló habilidades en proyectos de estrategia de crecimiento y reorganización post adquisiciones. Después Euro Disney la fichó para posiciones de planeación y desarrollo de negocios tanto en Francia como en Estados Unidos. Entendió el negocio de la hospitalidad, entretenimiento, alimentos y bebidas y servicio a clientes, atributos que llamaron la atención de Louis Vuitton Malletier. En el influyente grupo Louis Vuitton Moët-Hennessey escaló hasta la vicepresidencia senior de la Red de Tiendas a nivel mundial y finalmente ascendió a la presidencia de DFS Group y de su comité ejecutivo para Europa, Medio Oriente y Asia, filial del conglomerado de Bernard Arnault. La contratación de Alejandro Baillères.

KUWAIT HA DESTINADO indirectamente a México inversiones por unos 2 mil 500 millones de dólares en los sectores de energía e infraestructura. El dato es relevante a la luz de la estrategia de diversificación que el mundo árabe está ejerciendo vía sus poderosos fondos financieros. Por ello cobra importancia la reciente reunión que tuvo el diputado Eruviel Ávila con representantes del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en la residencia del embajador kuwaití en México, Salah S. AlHaddad. Se marcó un nuevo capítulo en la agenda económica entre nuestro país y los árabes. El bloque CCG lo integran Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Arabia Saudita, Omán, Catar y Kuwait y ha firmado 25 acuerdos de cooperación con México en los últimos años. Se estima que el comercio bilateral con Kuwait registra un crecimiento anual de 28.5%. Para algunos observadores, estos acercamientos podrían abrir la puerta a nuevas oportunidades de colaboración estratégica.

