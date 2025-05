Chiapas, Acteal y Zedillo

En 1994 quién sabe qué pasaba por la compleja mentalidad de Ernesto Zedillo, algo quizá, pero no todo. No creo se haya visto siquiera ese mismo año cruzando la banda tricolor en su demeritado pecho, lo cierto es que todos sabemos que ese año, el EZLN derrumbó el sueño de la modernidad salinista y apareció el rostro oculto del Chiapas centroamericano.

En este año convulso, la transición simulada del poder de Salinas a su creatura Colosio se acabó el 1ro. de enero en Chiapas y lo remató el crimen de Lomas Taurinas; y si una verdad dijo Fernández de Cevallos fue esta: “usted (Zedillo) es producto de dos tragedias, el dedazo y el asesinato de Colosio”. Zedillo ganó sin cuestionamiento, millones de votos a su favor, el partido y su maquinaria estaban todavía afinados y el dinero abundaba. Zedillo no supo de dónde le llegarían “carretadas”, si lo supiera estaría quietecito y se vería hasta “bonito”.

En 1994, en un acto proselitista en Mérida, Zedillo dijo: se acabaron las concertacesiones, nuestro partido defenderá sus triunfos (o sea el PRI) y comenzando los gobiernos de Tabasco y Chiapas, le pidieron la renuncia a Roberto Madrazo por el conflicto poselectoral con Andrés Manuel López Obrador y a Eduardo Robledo para tirar un anzuelo al EZLN y a la fuerza política que promovía el PRD.

En Chiapas, el pueblo movilizado, activo, se dio por agraviado con la renuncia del gobernador legítimo y la impostura de un conocido de Zedillo, desconocido para Chiapas y quien a la vez no conocía Chiapas, nunca lo conoció y condicionó la tragedia de Acteal.

En el año 1997 habían pasado ya los diálogos de Catedral y de San Andrés, no se avanzaba en una reforma constitucional en materia de autonomía y autodeterminación de los pueblos originarios, en tanto el conflicto se extendió a las diferentes etnias, grupos indígenas armados y, por supuesto, los antiguos posesionarios de las tierras escalaba la confrontación interétnica. La amenaza de una guerra prolongada se convirtió en un riesgo real, la disputa territorial entre zapatistas y oficialistas fue dejando un caudal de muertos, y la que denominaron guerra de baja intensidad, parecía que era una propaganda centroamericana pero no, se fue convirtiendo en una realidad chiapaneca.

Por el año 97, el padre Raúl Vera, entonces Obispo de San Cristóbal, me entregó un informe de cómo operaban las bandas de los paramilitares. Me dio también una relación de grupos y nombres, y me encargó que advirtiera a Gobernación sobre la dimensión del riesgo de una masacre. Se lo remití a José Natividad González Parás, entonces Subsecretario de Gobernación, y no tuve respuesta; antes había pedido entrevistarme con el Secretario Chuayffet, a quien conocía, pero tampoco se interesó.

Al finalizar ese año del 97, en La Jornada, cotidianamente aparecían notas de homicidios y le comenté entonces a Jaime Avilés, colaborador de ese diario, lo complejo de la situación: no conocen el Chiapas profundo, el indígena es tumultuario “hasta para matar”. Por entonces, recuerdo, en el periódico Reforma había explicado a quien reporteaba para ese diario, Ciro Gómez Leyva, lo que en el 94 les había dicho a Jaime y a él en Tuxtla: “Si en Chiapas vía la elección no se concilia, vendrá una centroamericanización y aparecerán hasta los escuadrones de la muerte”. Advertencias las habían, pero el Estado mexicano siguió con su política de contención, guerra de baja intensidad, permitiendo la acción a grupos paramilitares. El jefe de Estado, Zedillo, no entendió o no quiso y se dio la inmensa tragedia de Acteal, aquel 22 de diciembre del 97. Sobre “el demócrata” Zedillo desfilarán siempre los rostros indígenas de las mujeres y los niños y niñas exterminados por su impericia política, por su obtusa idea del poder, producto de su malformación implantada en su mentalidad “derechista”. No entendió a este México y menos a aquel Chiapas, y Ernesto Zedillo Presidente de la República, todavía ufano, habla de democracia sin asumir una responsabilidad por Acteal. Al menos Díaz Ordaz lo hizo por el crimen de Tlatelolco y ya sabemos el veredicto de la historia.

POR PLÁCIDO MORALES VÁZQUEZ

PROCURADOR GENERAL DE LA PROFEDET

@PLACIDOMORALES_

