Una de las cosas más desagradables en la vida es la apatía. Las personas apáticas suelen ser difíciles de tratar. Lo más lamentable es que parece crecer el número de apáticos a medida que el mundo nos decepciona. Para realmente ayudar a una persona hay que tener la posibilidad de establecer algún tipo de empatía.

Sé, como psicóloga, que es casi imposible tratar a una persona con la que no se quiere establecer al menos una conversación. Al paso de los años he confirmado este hecho. Si tu condena, desprecio o desagrado por una persona es tan grande que no logras sentir ni compasión por ella, es mejor que no intentes ayudarla porque en lugar de ello la puedes perjudicar.

Debo confesar que me resulta casi imposible entrar en contacto (ya no digamos terapear) a los pasivos, desentendidos, también conocidos como indiferentes. La relación con personas de este corte me resulta muy incómoda ya que me confirman que estamos viviendo una epidemia de valemadrismo mundial.

Los comentarios tipo: “ya no veo noticiarios porque son puras malas noticias”, “¿para qué nos desgastamos en protestar?”, “¡todo es inútil y ya nada que hagamos sirve para nada!”, muestran actitudes pasivas o indiferentes frente a los grandes desafíos que nos va presentando la vida, especialmente en estos turbulentos años del siglo XXI.

Es cierto, el mundo está muy revuelto: guerras, atrocidades por aquí y por allá; periodistas acribillados; eventos donde entran sicarios a matar; ciudades pequeñitas o grandes donde el crimen es el dueño y señor de vidas; mujeres violadas o asesinadas por serlo; familias enteras balaceadas. En fin, vivimos un momento extraordinariamente violento, casi de terror. A muchos no les importa o no les conviene darse cuenta de lo que está sucediendo. Mejor cerrar los ojos y ver para otro lado.

¿Cuál es la respuesta de muchos ante todo esto? Sencillamente, la indiferencia.

Como dice el diccionario, la indiferencia es un estado de ánimo que no es ni inclinación ni repudio por nada. Podríamos decir que muchos viven en un estado neutro, un estado de confusión tal, que la nada se apodera de su conducta y todo se les resbala. Una especie de nihilismo que los paraliza.

Ustedes disculparán, pero la apatía me saca completamente de quicio ya que en el fondo significa un desdén profundo por los otros y una falta de empatía y solidaridad que muestra de cuerpo entero un egoísmo profundo.

Muchos de los problemas del país y del mundo ocurren por la pasividad ciudadana, por la indiferencia, por la apatía. Es una verdad atroz. Que se use al otro, que se le mate, que se le discrimine, que se le torture, que se abuse de ellos, total, no soy yo, parecen decir estos remedos de ciudadanos que no se deciden a replicar, a pensar ni a levantar la voz para decir claro y fuerte: no estoy de acuerdo.

El mal, como diría Hannah Arendt, es un problema político, no solo religioso o ético, y la peor respuesta que podemos tener frente a él es no reconocer su existencia y negar que se abre paso mientras muchos catatónicos ven su triunfo.

No, no puedo abrazar a los indiferentes. No puedo defender la patológica apatía política de muchos seres humanos. No puedo aceptar a los que prefieren un mundo ficticio porque no se atreven a enfrentar a los autoritarios ni a la realidad. Decididamente, con la indiferencia no puedo.

POR TERE VALE

COLABORADORA

@TEREVALEMX

MAAZ