Volver a la raíz para sanar

Mayo es el mes de la concientización sobre la salud mental.

Un tema que no solo es urgente, sino profundamente personal. En un mundo hiperconectado y acelerado, cada vez más personas viven con ansiedad, depresión o agotamiento emocional.

Sin embargo, seguimos tratando la salud mental como un tabú, como si sanar la mente no fuera tan importante como sanar el cuerpo.

Durante años, he impulsado el uso de la tecnología para el bienestar, pero también he entendido que parte de la solución está en mirar hacia adentro y hacia atrás. Volver a la raíz. A lo más humano. A lo que los pueblos originarios han comprendido desde hace siglos: que la mente, el cuerpo y el espíritu no están separados. Sanar es un proceso integral.

México tiene una riqueza ancestral profunda. Los pueblos originarios han utilizado plantas sagradas como la psilocibina, presente en los “hongos mágicos”, no para escapar de la realidad, sino para enfrentarla con mayor claridad.

Estas medicinas han acompañado procesos de sanación emocional, duelos, traumas y reconexión espiritual.

La ciencia está alcanzando lo que la sabiduría ancestral ya sabía. Instituciones médicas y universidades de renombre en el mundo estudian hoy el potencial terapéutico de la psilocibina en el tratamiento de depresión resistente, adicciones y ansiedad. Lo hacen con rigor, pero también con una apertura que nos invita a repensar los modelos de salud mental.

Desde el Senado, propuse una reforma para reclasificar la psilocibina y permitir su uso con fines terapéuticos y científicos en México. No se trata de promover el uso irresponsable, sino de abrir la puerta a una política de salud mental más compasiva, más humana, más integral.

Este mes es una invitación a hablar sin miedo de lo que sentimos, a cuestionar los estigmas, y a abrazar nuevas -y antiguas- formas de sanar. Porque no hay salud sin salud mental. Y porque sanar también es volver al origen. A la raíz. A nuestro centro. A nosotros mismos.

POR ALEJANDRA LAGUNES

COLABORADORA

@ALELAGUNES

EEZ