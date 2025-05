Morena, por la libre

Chulo de bonito quedó el acuerdo aprobado por unanimidad durante la sexta sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena el domingo pasado. Lástima que muchos de los que lo aprobaron, de manera inmediata (o mismo antes de firmarlo), hacen todo lo contrario a lo que establece.

Por la libre, porque exactamente lo que pidió la presidenta Claudia Sheinbaum que no se debe hacer, es lo que hicieron.

“Se prohíbe el nepotismo, el uso de recursos públicos para beneficio personal o de grupo, y la opulencia como viajes en primera clase, uso de vehículos blindados, hacer turismo político y cualquier tipo de ‘extravagancias’. En las extravagancias entran: viajes aéreos en primera clase o utilizar vehículos aéreos privados; utilizar vehículos blindados, servicios de seguridad privada o personal de apoyo excesivo; participar en congresos internacionales; promover el consumismo o exhibir signos de ostentación material como joyería, ropa de marcas exclusivas, propiedades o automóviles de alto valor, restaurantes o turismo de lujo”.

Acto seguido, la misma noche, Adán Augusto López, haciendo caso omiso de lo aprobado, tomó su vuelo a París en primera clase de Air France. En el colmo del cinismo se corrió el rumor que es para ver porque se irá de embajador de México al país galo. Se sabe, París tiene muchas deficiencias y tiene que ir a “checar” que todo esté bien. Más aún, no puede decir eso cuando la presidenta no ha dicho nada al respecto. Pero así van por la libre. Enrique IV dijo que “París bien vale una misa”, pero no creo que violentar los acuerdos de Morena a las horas de haberlos aceptado, valga esa ida a París. Pronto lo sabremos.

Sobre la parte del nepotismo no sé si es burla a sí mismos o es un freno para que ya no suceda. No se olvide que la misma presidenta de Morena es hija de quien fue fundadora de Morena y lo mismo sucede con el secretario de operaciones del partido, al ser hijo tanto del fundador, como del expresidente.

Y no, no tengo nada contra la 2ª generación de Morena (¿por eso es el 2º piso?). Solo que llama la atención entonces la prohibición al nepotismo. Entiendo que va también para muchos que buscan que sus familiares “hereden” sus puestos y solo sean validados en las elecciones. Y ojalá que, en este rubro, dado que en el Poder Legislativo se encapricharon en no poner de fecha el 2027 y llevarlo hasta el 2030, aquí sí le hagan caso a la petición de fondo de la Presidenta de la República.

Parte del acuerdo, pareciera que tiene dedicatorias personales. Especialmente para los que vuelan en aeronaves privadas, en primera clase, quienes comen en restaurantes de lujo y quienes visten con ropa excesivamente cara para un movimiento que presume la austeridad.

Más allá de las opiniones personales de cada uno sobre los partidos políticos, por una parte, se aplaude que tomen esos acuerdos. Por otra, muestra la incongruencia que están viviendo donde no siguen los estatutos básicos y originales de Morena, donde lo tienen que reiterar.

Por lo visto no han aprendido (ni lo van a hacer) que una de las razones por las cuales la ciudadanía se hartó de los otros partidos fue por el boato por parte de sus integrantes. Una razón que tardará en pasarles factura, pero que lo hará. La única que lo ve, por lo visto, es Claudia Sheinbaum y Alfonso Durazo, los demás, van por la libre.

Se quedó en el tintero o fuera de toda discusión, la regulación de precampañas también solicitada por la presidenta. ¿Por qué? Porque Morena va por la libre.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

MAAZ