Miguel y Natalia no eligieron casarse

En San Pedro Cuitlapan, una comunidad indígena del municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, dos menores de apenas 12 años fueron casados por sus familias. Una ceremonia tradicional, dijeron. Un acto simbólico, agregaron otros. Pero detrás del ritual y el color de las costumbres, lo que se presenció fue una violación flagrante a los derechos de la infancia.

Se llaman Miguel y Natalia -sus apellidos, por respeto, se han reservado- y sus imágenes recorrieron redes sociales como si se tratara de una nota curiosa. No lo es. Es un delito. Y es una muestra más de que el matrimonio infantil sigue vivo en regiones donde el Estado mexicano apenas asoma la cabeza.

Guerrero reformó su Código Penal en 2022: quien promueva o consienta una unión forzada entre menores puede pasar hasta 15 años en prisión. No hay excepciones. Ni por usos y costumbres ni por tradición. Y, sin embargo, ahí estaban todos: los padres, los organizadores, los asistentes, los líderes comunitarios… todos participando en una ceremonia que, aunque carece de validez legal, tiene consecuencias devastadoras para la niñez involucrada.

El presidente municipal, Emmanuel Cuevas Rodríguez, del Partido Verde, se deslindó rápidamente. Dijo que el gobierno no avaló la unión y que no tiene efecto oficial. ¿Pero dónde estaba antes? ¿No hay vigilancia en una comunidad donde aún ocurren prácticas como ésta? ¿No hay DIF municipal, no hay presencia del Estado?

La ceremonia fue pública. Circuló en redes. Y sólo entonces llegaron las declaraciones.

Este no es un caso aislado. Es un espejo incómodo de lo que ocurre en varias regiones del país donde las niñas son intercambiadas, entregadas o comprometidas como parte de acuerdos familiares, culturales o económicos. Y es ahí donde el discurso del respeto a las tradiciones se convierte en pretexto para perpetuar abusos.

Porque ninguna tradición que necesite una niña para sobrevivir merece ser defendida.

Es momento de dejar de hablar de “choques culturales” y empezar a hablar de responsabilidades. De los padres, sí. Pero también de las autoridades municipales que no actúan, de los congresos estatales que no fiscalizan, del DIF que no llega y todos los niveles de gobierno.

Miguel y Natalia son niños. Víctimas de un sistema que prefiere mirar hacia otro lado antes que enfrentar el costo de transformar.

Es urgente que el gobierno estatal, a cargo de Evelyn Salgado, tome acciones concretas, sostenidas y con enfoque comunitario.

No basta con emitir comunicados ni reaccionar sólo cuando un video se viraliza y genera indignación. Proteger a la infancia no puede depender de las redes sociales. Debe ser una prioridad de Estado.

La omisión también es violencia.

Y, a propósito de estos temas: en Ciudad Juárez, la niñez migrante vive entre la violencia y el abandono. Llegan a la frontera norte de México huyendo del horror y se encuentran con algo peor.

Un nuevo informe de Save the Children y Plan Internacional dio a conocer que en ciudades como Ciudad Juárez, Reynosa y Tijuana, la niñez migrante enfrenta violencia, separación familiar, abandono escolar y, en muchos casos, explotación.

En Ciudad Juárez, la situación es particularmente alarmante: casi dos de cada tres menores (63.5%) salieron de sus países acompañados, pero sólo un tercio logró llegar a México con un adulto.

El número de niños no acompañados casi se duplicó en apenas cuatro años: pasó de 69 mil en 2019 a más de 137 mil en 2023. El drama es evidente. ¿Dónde está el alcalde Cruz Pérez Cuéllar? ¿Dónde están los programas locales de atención, protección o al menos vigilancia en albergues y zonas de riesgo?

En Juárez, miles de niñas y niños viven bajo amenaza en una tierra que debería ser paso seguro, no trampa mortal.

Nos vemos a las 8 por el 8

POR SOFÍA GARCÍA

COLABORADORA

@SofiGarciaMX

PAL