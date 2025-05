La trampa de la positividad tóxica: cuando “todo va a estar bien” no es suficiente

Hay frases que parecen inofensivas, incluso hasta reconfortantes: “¡Ánimo!”, “Mira el lado bueno”, “Todo pasa por algo”, “Todo va a estar bien”. Las decimos con la mejor intención, y con la finalidad de “ayudar” a alguien que quizá nos pide un consejo cuando está atravesando por un mal momento o incluso no las decimos a nosotros mismos.

Pero… ¿será adecuado forzar ‘ver’ el lado positivo a todo? ¿Estaremos invalidando nuestras emociones con la intención de “estar bien siempre?

Las redes sociales muestran a personas felices todo el tiempo, disfrutando de la vida y afirmando que todo está cool si te mentalizas en que todo va a fluir si le pones el foco correcto a las situaciones.

Pero esto no siempre es benéfico para nosotros, de hecho, a este fenómeno se le denomina “positividad tóxica” y se basa en la creencia de que, sin importar cuán difícil o dolorosa sea una situación, debemos mantenernos positivos a toda costa. Esta idea, muy promovida por las redes sociales, puede parecer motivadora, pero también puede convertirse en una forma sutil de negar emociones legítimas.

Sentirse triste, enojado, frustrado, confundido o incluso perdido no solo es normal, es necesario. Las emociones incómodas son señales valiosas que nos indican que algo no anda del todo bien y que debemos hacer algo al respecto. Suprimirlas en nombre del “pensamiento positivo” no las hace desaparecer; solo las empuja hacia adentro, donde suelen hacerse más grandes y quizá sin darnos cuenta, hundirnos en sentimientos más profundos al no poder resolver esas emociones primarias.

Entonces, ¿qué podemos hacer en lugar de recurrir a frases hechas?

Lo primero que podemos hacer es reconocer que las emociones difíciles son parte de la vida, ya que las mismas circunstancias externas nos pueden llegar de momento y es algo que no podemos controlar. Lo que sí podemos es permitirnos entender que no hay emociones ni buenas ni malas, solo son emociones y tenemos la capacidad de gestionarlas de una forma adecuada.

Trabajar la resiliencia, esto implica desarrollar la capacidad de adaptarse positivamente ante la adversidad, aprender de las experiencias difíciles y seguir adelante con fortaleza emocional. No se trata de “ser fuerte y aguantar”, sino de cultivar recursos internos y externos para atravesar las dificultades de forma saludable.

Podemos “validar” nuestras emociones, a través de un diálogo interno comprensivo. Observar cómo nos hablamos cuando las cosas salen mal. Frases como “esto es difícil, pero puedo con ello” son más constructivas que “soy un fracaso”. Buscar apoyo de vínculos sanos que no busquen juzgarnos ni tampoco “arreglarnos”, a veces solo necesitamos que nos escuchen y que nos acompañen con empatía.

Permitirse estar mal no es rendirse. Es darse la oportunidad de sanar desde un lugar real. Y desde ahí, desde lo auténtico, sí es posible reconstruirse con esperanza, pero una esperanza que no niega lo que duele, sino que lo abraza como parte del proceso. Porque no siempre “todo va a estar bien”. Pero estar presentes —con nosotros mismos, con los demás— ya es una forma poderosa de estar mejor.

Sentir no es fallar. Es estar vivo.