La burbuja de la popularidad

El 2 de diciembre de 1993 fue asesinado Pablo Escobar, líder del entonces cártel de las drogas más poderoso del mundo. Los medios de comunicación daban la noticia de su abatimiento en manos de las fuerzas especiales de Colombia, un país que sufría los estragos de la violencia y la corrupción. Al funeral acudieron, según información pública, más de 25 mil personas que lloraban la muerte del "popular" criminal.

Veinte años después, en marzo de 2013, se anunciaba la muerte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, luego de dos años de tratamiento contra el cáncer. Los venezolanos también se volcaron en su funeral; según cálculos que se han hecho públicos, participaron entre uno y tres millones de personas.

Pablo Escobar y Hugo Chávez fueron dos personajes muy populares con características similares:

El primero, ganó fama con las “generosas” donaciones, en efectivo o especie, que hacía a las zonas pobres de Colombia, donde los servicios públicos y la infraestructura eran escasos. Quien fuera considerado por la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo, hizo su fortuna sembrando muerte y destrucción en su país. Se hizo famoso por la frase “plata o plomo”, en otras palabras, “sobornos o balazos”.

El segundo, desde el poder político, usó los recursos públicos para entregas en efectivo y apoyos en especie, a los sectores populares. Su paso por el gobierno venezolano estuvo marcado por la destrucción de las instituciones, el enfrentamiento con los medios de comunicación, la expropiación de empresas y la corrupción e ineficiencia gubernamental.

En ambos casos, se generaron fundamentos económicos muy peligrosos que luego de sus muertes, abollaron a sus países. Colombia y Venezuela padecen todavía los desastrosos legados de estos personajes, a quienes muchos consideraron ídolos y benefactores, pero, en realidad, son los causantes de enormes daños sociales y económicos en sus naciones.

Si bien es cierto, estos personajes tuvieron acceso al poder por vías distintas; en su camino convergieron los poderes políticos, económicos y fácticos para el logro de sus objetivos. No son los únicos, pues hemos observado a lo largo de la historia, lo que significa la simulación del bien.

El modelo popular ha sido tan efectivo como nocivo y se ha replicado en muchos países del mundo y México, no es la excepción. Los datos duros evidencian el fracaso de la política pública en nuestro país: mayor inseguridad, recesión económica, sistema de salud colapsado, medios de comunicación y la libertad de pensamiento amenazados, por mencionar sólo algunos aspectos, pero eso sí, desde 2018, tenemos mandatarios sumamente populares que, ante cualquier problema que no pueden resolver, presentan de inmediato las encuestas sobre su popularidad con “el pueblo”, con lo que justifican todas y cada una de sus corrupciones, ineficiencias e irresponsabilidades: en resumen, para los morenistas en el gobierno ¡el pueblo tiene la culpa!

El inicio del segundo piso de la transformación ha dejado en evidencia que el cambio de régimen solo ha tenido como objetivo mantener el poder a costa del beneficio de los mexicanos. La alianza, por omisión o consentimiento de miembros de los gobiernos de la transformación con el crimen organizado, están dejando al país en el abandono total y nos indican el camino a un triste destino, especialmente para las nuevas generaciones, que sólo conocen este nuevo estilo de gobernar y que se encantan con el “beneficio inmediato”, cuyo costo es evidentemente más caro de lo que parece.

Popularidad no es sinónimo de eficiencia, de capacidad o de responsabilidad. Los gobernantes están obligados a dar resultados en sus gestiones; su compromiso debería ser con la solución de los problemas que aquejan a los ciudadanos. Popular fue Naasón Joaquín García, sentenciado por pornografía infantil; popular es el impune Cuauhtémoc Blanco, señalado por abuso sexual; popular fue Adolfo Hitler, responsable del genocidio de poco más de 11 millones de personas.

Por eso, no importa que tan popular sea ahora la presidenta de México, si los niños con cáncer siguen sin medicinas; si continúa la desaparición de personas; si las mujeres en México siguen siendo asesinadas; si el futuro de las nuevas generaciones se está truncando; si la educación para nuestros hijos se estanca; si las voces libres son silenciadas y denostadas; si los contrapesos se están eliminando y si la corrupción sigue en aumento; si se defiende a los violadores y no a las víctimas; si se impulsa a pederastas y miembros de la delincuencia organizada para ocupar cargos en el Poder Judicial; si no se gobierna para todos.

Morena y sus gobiernos nos mantienen constantemente en la burbuja de la popularidad, con la percepción distorsionada de la realidad. Por eso, yo no quiero para mi país una presidenta popular. Quiero, para mi hija y para las nuevas generaciones, una gobernante para respetar, reconocer, NO PARA VENERAR.

POR ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ

POLÍTICA Y ACTIVISTA

EEZ