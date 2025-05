El mundo árabe y la justicia transicional en Latinoamérica

Siria se ha visto nuevamente sacudida por un brote de violencia en el que participan grupos armados suníes y drusos, así como fuerzas gubernamentales, que intentan restablecer el orden. Al menos 101 personas han muerto en los enfrentamientos.

Y la injerencia de Israel, que realizó ataques el miércoles y el viernes de la semana pasada cerca del palacio presidencial en Damasco, plantea la amenaza de una conflagración general.

A ello, se suma una aguda crisis económica. En semejante contexto, urge que los sirios exorcizen los demonios del pasado, mediante mecanismos de justicia transicional.

El concepto de justicia transicional se construyó en gran medida sobre las experiencias latinoamericanas –particularmente en Argentina y Chile– y europeas de los años 1980 y 1990, cuando varios países comenzaron su transición hacia regímenes democráticos.

Su experiencia se ha acompañado de comisiones de la verdad, tribunales para juzgar a los responsables de graves violaciones, iniciativas de construcción de memoria histórica y mecanismos de reparación integral a las víctimas. Los mecanismos y procesos implican una combinación de estrategias como comisiones de la verdad, tribunales especiales, y medidas de reparación para las víctimas.

Pero en algunos casos de nuestro continente, los fenómenos de criminalidad, narcotráfico, corrupción, poca presencia y debilidad estatal e impunidad, entre otros, han contribuido a que los modelos de justicia transicional resulten fallidos y no se logren acuerdos de desmovilización, contribución a la verdad, sanción a responsables, etc. En Argelia, país devastado por una década de guerra civil, la voluntad del Estado fue una amnistía iniciada en 1995 bajo la presidencia de Liamine Zeroual, y luego implementada a partir de julio de 1999 por su sucesor Abdelaziz Buteflika con el apoyo del Ejército.

En Túnez y Egipto, las dos puntas de lanza del movimiento revolucionario iniciado en 2011, los avances han sido muy limitados. Algunas medidas incluso han resultado contraproducentes y han exacerbado las divisiones sociales.

En Siria, las medidas adoptadas por las autoridades sirias para apoyar este proceso incluyen la derogación de las leyes de emergencia, la disolución del Partido Baath y la criminalización de las apologías del régimen de Asad.

Los objetivos se han reiterado en la declaración constitucional promulgada el 13 de marzo por 5 años. Con todo, Siria aún no ratifica el Estatuto de Roma, que establece la Corte Penal Internacional. Como en su momento Latinoamérica, Siria muestra una vez más que un cambio de régimen no basta para cerrar el capítulo de la venganza y la violencia política. Y que Tel Aviv no duda en ejercer presión para mantener a Siria en un estado de debilidad y fragmentación, ensombrece las perspectivas para los sirios de un futuro en común.

POR MARTA TAWIL

INVESTIGADORA DE EL COLMEX

MAAZ