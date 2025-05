De conformidad con el INEGI, para el cuarto trimestre de 2023, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el país residían 38.5 millones de mujeres de 15 años y más que eran madres, de cada 10, 3 son jefas de familia, el derecho a maternar constituye una manifestación de la autonomía reproductiva y es parte indispensable del desarrollo libre de la personalidad, involucra también la salud, el ejercicio de la sexualidad—normalmente vetado para las mujeres— el derecho a decidir, con todo lo que puede representar, la lactancia materna, la crianza y la importancia en la construcción y permanencia de redes de apoyo en este propósito, tanto institucionales como orgánicas.

Así, un derecho fundamental que llegó tarde en su reconocimiento y garantía, pero que es presente, es la libertad sexual y de reproducción de las mujeres, se define en la doctrina jurisprudencial como la autonomía reproductiva, promueve y consolida las maternidades elegidas, no impuestas, ni consecuencia de los estereotipos de género que condicionan la idea de que ser mujer se asocia simultáneamente y casi indiscutible, con la maternidad como un resultado de la biología, lo social y cultural y no de las decisiones personales, informadas y que colocan en el centro a la libertad.

La maternidad y sus componentes se encuentran rodeadas de prejuicios, y generalizaciones imaginarias— en su mayoría erróneas— que asigna el derecho al cuidado normalmente a las mujeres, idea que refuerza preconcepciones y roles de género, reconocida, inclusive, en leyes, como un ejemplo, el propio Código Civil de la Ciudad de México, disponía hasta hace algunos años, que “los menores de 12 años quedarán al cuidado de la madre”, considerando de forma irrestricta, que la niñez en su etapa inicial se mantiene con mejores condiciones bajo el cuidado “materno”, ésto no siempre ocurre así, por ello, debemos construir paternidades presentes y nuevas masculinidades.

En consonancia con esta idea, la interrupción legal del embarazo y el derecho a decidir sobre el cuerpo juega un papel fundamental, pues está ligado a la autonomía de la voluntad, al proyecto de vida y desde luego a la libertad individual, significa no discutir sobre las decisiones, que en la actualidad las mujeres asumen cuando deciden no procrear, por ello es urgente excluir estas expectativas sociales motivadas por el estigma.

Así, en el entorno cultural, en donde existen relaciones de poder determinantes, se ha ido construyendo una idea sensible y probablemente surrealista de la imagen de la maternidad, la procreación y su ejercicio, asociada a prejuicios y opiniones preconcebidas de lo que representa ser “madre”, normalmente vinculadas, con sacrificio, abnegación, pureza y bondad, la presunción de idoneidad en el cuidado, que no siempre es coincidente, por lo que merece la pena involucrar un concepto más amplio, el de personas gestantes, un concepto más abierto y no vinculado a identidades binarias y aceptables culturalmente, también no siempre sincrónico con la demanda social, así lo ha determinado la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 18/2017.

El derecho a maternar es un concepto más amplio, va más allá de la reproducción y la procreación, es urgente cambiar la idea de que la filiación y la propia maternidad se vincula con el derecho de la sangre, y no con todo lo que simboliza la maternidad, está coligado al derecho a decidir y a la propia dignidad humana, por lo que amerita señalar que la criminalización absoluta de la interrupción del embarazo incide en esta autonomía, constituye en su más amplia dimensión, la posibilidad de elegir procrear y sus consecuencias, la libertad en el proyecto de vida, cuyo fundamento se encuentra en la Constitución General de la República, en el artículo 4º, segundo párrafo, la maternidad sin dudarlo, está asociada a los cuidados, y por tanto se ejerce en muy variadas formas.

Los servicios de salud institucionales, que provee el Estado, para mejorar la salud de mujeres y personas gestantes representan un eslabón indiscutible para lograr el propósito de la maternidad, pero también del respeto y garantía a la interrupción del embarazo, sobresale en esta idea el paradigmático Caso de Manuela y otros Vs El Salvador, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien fue condenada en su momento, por delito de homicidio agravado, la víctima estaba embarazada y mientras realizaba actividades del hogar sufrió un accidente, lo cual motivó una emergencia obstétrica y en su momento un aborto, por lo que fue penalizada, involucrando la importancia del secreto médico y los contextos —adversos— como la pobreza y la falta de información al respecto.

Maternar involucra más que la procreación y las funciones de cuidado, representa una amalgama de derechos que deben ser reconocidos y protegidos en las normas jurídicas, que nos abonen en la certeza de elegir la maternidad como un derecho, una decisión no disponible en muchos casos y contextos, para quien escribe, ha significado la espera por casi 50 días en una Unidad de Cuidados Intensivos, que me permitió encontrarme con un niño y una niña que son una decisión informada y planificada, que me dan oportunidad de alzar la voz para exigir que los gobiernos garanticen esta libertad humana transformadora.

POR FABIOLA MARTINEZ RAMIREZ

DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO REGIONAL DE DERECHO, CDMX, TECNOLÓGICO DE MONTERREY.

EEZ