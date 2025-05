El Cónclave y el Espíritu Santo

Frente al Cónclave que se lleva a cabo en Ciudad del Vaticano, congregando a 133 cardenales candidatos al trono papal, los medios han venido ventilando toda clase de especulaciones en torno a lo que definirá la elección. Desde cuestiones meramente políticas, geográficas, ideológicas o ecológicas, hasta consideraciones espirituales que dejan la elección en manos exclusivas del Espíritu Santo.

Quienes tenemos fe en que el Espíritu Santo conduce efectivamente la barca de Pedro, ¿podremos dormir tranquilos pensando que su influencia se dará en automático, aún en medio de las tempestades que acechan al mundo moderno? ¿O quizá habrá que hacer algo más que esperar pasivamente una elección, caída del cielo? Las palabras pronunciadas en 1997 por el futuro Papa Joseph Ratzinger, durante una famosa entrevista para la televisión de Baviera, aclaran oportunamente lo que vivimos en estos momentos: “Yo no diría que el Espíritu Santo elige al Papa, pues no es el que toma el control de la situación, sino que actúa como un buen Maestro que deja mucho espacio, mucha libertad sin abandonarnos…” La elección del futuro Papa está en manos de hombres libres con inteligencia y experiencia, virtuosos y pecadores como lo fue Pedro, como lo somos todos los que formamos parte de la Iglesia. ¿Qué papel juega entonces el Espíritu Santo?

Ratzinger continúa diciendo algo que quizá escandalice a más de dos: “hay muchos Papas que el Espíritu Santo probablemente no habría elegido…”, tristes ejemplos encontramos en la historia de la Iglesia como el de Alejandro VI el Papa Borja, quien gobernó a la Iglesia de 1492 a 1503. Su conducta dejó mucho que desear. Sin embargo, y a pesar de su vida licenciosa, custodió con fidelidad el depósito de la fe que le había sido confiado, sin haber pronunciado ni promovido, durante su pontificado, nada en contradicción con las costumbres, la moral o la doctrina de la Iglesia.

Hubo también Papas débiles como Gregorio XI, electo en 1376, durante el periodo conocido como Cautiverio de Aviñón donde permaneció unos años. Para forzar su regreso a Roma, tuvo que ser persuadido por Santa Catalina de Siena, cuando las mujeres pintaban menos que hoy en el gobierno de la Iglesia. Sin duda el Espíritu Santo interviene según la promesa de Jesús, “las puertas del infierno no prevalecerán contra ella” (Mt, 16,18). Su papel “hay que entenderlo de manera más flexible,” continúa diciendo Ratzinger, “no es que dicte el candidato por el que hay que votar. Probablemente la única garantía que ofrece es que nosotros no arruinemos totalmente las cosas”.

Durante su entrevista con la televisión de Baviera, Ratzinger corrige dos visiones contrapuestas: por una parte, la visión ingenua de quienes piensan que el Espíritu Santo infunde directamente a los cardenales el nombre de quien ha de conducir a la Iglesia. Y por la otra, la de quienes adoptan la visión materialista y mundana reflejada en la película “Cónclave”, centrada en intereses políticos, económicos, cuotas de poder o posturas ideológicas al margen, si no, -radicalmente opuestas- a las enseñanzas evangélicas.

Una postura equilibrada es la que concilia la formación humana de los candidatos, experiencia y criterio, con énfasis en la parte sobrenatural del proceso: la asistencia del Espíritu Santo que guía, pero no impone. Su voz es discreta dejando amplio margen a la libertad y responsabilidad personal. Se escucha en el silencio, en el fondo del corazón, es el resultado del discernimiento, el fruto de la oración cara a Dios. Estamos frente al misterio de la gracia divina que interactúa -siempre-, en respeto a la libertad humana.

Antes de ser encerrados en la Capilla Sixtina, los 133 cardenales, aislados de toda comunicación con el mundo exterior, invocan la luz del Espíritu Santo. Ellos no saben con absoluta certeza quién será el mejor elemento de unidad para la Iglesia universal, quién dará continuidad con mayor fidelidad a la misión de Pedro: proclamar la Resurrección de Jesucristo y anunciar la Buena Nueva del Evangelio. Pero no están solos. No son solamente 133 Cardenales quienes participan en el Cónclave. La Iglesia entera se involucra pidiendo para los electores abundancia de luz y docilidad a la gracia divina.

Unidos en oración como en Pentecostés, invocamos la venida del Espíritu Santo: “todos ellos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres, y con María la madre de Jesús” (Hechos 1,14). Así lo hicieron los apóstoles durante el 1er Concilio de Jerusalén de la Iglesia Primitiva en el año 50: “Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros…,” (Hechos 15,28) y en continuidad con ellos, lo siguen haciendo ahora.

POR PAZ FERNÁNDEZ CUETO

COLABORADORA

PAZ@FERNANDEZCUETO.COM

PAL