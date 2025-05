Dua Lipa y el arte de preguntar

En el panorama contemporáneo de la cultura popular, pocas figuras encarnan con tanta elocuencia las tensiones entre arte, espectáculo e inteligencia como Dua Lipa. Reconocida mundialmente por su carrera musical y su refinado olfato estético, Lipa ha irrumpido con inesperada solidez en el ámbito de la mediación literaria. No como autora, editora o académica, sino como una entrevistadora rigurosa, curiosa y —quizás lo más llamativo— leída.

A través de Service95, su boletín cultural y plataforma de contenido curado, Lipa ha fundado un club de lectura que dista mucho de ser una vitrina de autopromoción. Desde su lanzamiento, ha dado lugar a conversaciones que sorprenden por su profundidad y pertinencia. En sus entrevistas con escritores de talla internacional —Hernán Diaz, George Saunders, Olga Tokarczuk— no hay complacencia, sino una voluntad de comprensión que trasciende la cortesía del formato. Sus preguntas, a menudo cargadas de referencias sutiles, estructuradas con precisión y formuladas con respeto genuino, revelan una lectora entrenada, atenta a los pliegues y contradicciones del texto.

El caso más reciente, celebrado incluso por The Guardian, es su diálogo con Hernán Diaz, autor de Trust. En lugar de seguir el guion habitual —que por lo general gira en torno a las anécdotas personales o las claves de marketing editorial— Lipa escarbó en las estructuras narrativas del libro, sus vínculos con la historia del capital y su relación con la tradición literaria estadounidense. Díaz, a quien se ha entrevistado abundantemente desde que ganó el Pulitzer, confesó que pocas veces había sido interpelado con tal precisión y entusiasmo lector.

Su podcast, Dua Lipa: At Your Service, extiende ese gesto a otros territorios del pensamiento. Si bien no siempre se centra en el ámbito literario, sí comparte el mismo espíritu: una conversación larga, sin prisas, con figuras que suelen pensar el mundo desde algún vértice de la complejidad. La forma en que Lipa escucha —y la arquitectura silenciosa que construye con sus preguntas— es una rareza en tiempos de inmediatez y viralidad.

No es solo que lea, sino cómo lo hace y qué propone. Las obras seleccionadas por su club de lectura —que van desde la ciencia ficción latinoamericana hasta el ensayo político— sugieren una voluntad de descentralización, un desplazamiento desde el canon anglosajón tradicional hacia una literatura que dialogue con las preocupaciones del presente global. No se trata de una lista predecible de éxitos editoriales, sino de una curaduría ambiciosa, incluso arriesgada, pensada no para confirmar certezas sino para abrir preguntas.

Desde luego, se podría argumentar que toda esta labor se enmarca dentro de una estrategia de branding cultural; que detrás de cada libro hay un equipo editorial, un algoritmo, una necesidad de diferenciación. Lo que Lipa pone en juego no es una máscara de erudición, sino una apuesta sincera por la conversación significativa. En ella, la lectura no es un accesorio, sino un gesto de ciudadanía intelectual.

Oprah Winfrey transformó su estatus televisivo en una de las plataformas de lectura más influyentes del mundo: su “Book Club” catapultó a autores como Toni Morrison o Cormac McCarthy a audiencias masivas, sin diluir la densidad de sus obras. Emma Watson, con su club feminista “Our Shared Shelf”, ha puesto en circulación textos de bell hooks, Audre Lorde o Roxane Gay entre generaciones que de otro modo tal vez no las habrían leído. Incluso cineastas como Bong Joon-ho han demostrado que es posible habitar el mainstream y, al mismo tiempo, articular una visión política, literaria y filosófica del mundo.

La celebridad no es, en sí misma, garantía de profundidad ni de sensibilidad crítica. Pero cuando se encuentra con la curiosidad genuina, con el rigor intelectual y con el deseo de conectar mundos distantes puede convertirse en una herramienta democratizadora.

En tiempos donde el algoritmo privilegia lo fácil y lo breve, el que una figura de la talla de Dua Lipa entreviste a Olga Tokarczuk o cite a Borges, no es una anécdota: es un acto cultural con consecuencias. Nos recuerda que la inteligencia no está reñida con la fama, y que incluso desde el centro del espectáculo se pueden abrir ventanas hacia otras formas de leer el mundo.

Dua Lipa representa un cruce inusual, pero valioso entre fama, inteligencia y sensibilidad cultural. Su estatus de superestrella le otorga un poder inmenso para acercar a miles —tal vez millones— de personas a libros que de otro modo les habrían parecido inaccesibles o ajenos. En un ecosistema mediático saturado de estímulos inmediatos, que una figura de su talla promueva la lectura cuidadosa y el pensamiento crítico no solo es admirable: es necesario. La cultura necesita puentes, y a veces, esos puentes tienen voz de pop y alma de lectora.

POR PEDRO ÁNGEL PALOU

COLABORADOR

@PEDROPALOU

PAL