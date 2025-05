Dignificar a nuestros policías

En cada rincón del país, desde las grandes ciudades hasta los municipios más apartados, hay mujeres y hombres uniformados que salen a trabajar todos los días para protegernos a las y los ciudadanos.

Son nuestras y nuestros policías municipales y estatales, la primera línea de defensa frente al crimen, la violencia y la inseguridad. Muchas veces, son también quienes arriesgan su vida sin el reconocimiento ni las condiciones mínimas para ejercer su labor.

Según los últimos estudios de organismos de la sociedad civil, a nivel nacional, siete de cada 10 policías municipales no reciben siquiera el salario mínimo sugerido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, quienes se encargan de cuidar nuestras vidas y nuestro patrimonio, muchas veces no pueden garantizar el sustento básico para sus propias familias.

Además, menos del 70% de los elementos cuenta con todas las prestaciones básicas que marca el Artículo 123 de la Constitución, como el aguinaldo, las vacaciones pagadas o la prima vacacional. Los derechos laborales de nuestros uniformados no son una recomendación, es un mandato constitucional.

A nivel federal, la Cuarta Transformación ha dado pasos importantes hacia la dignificación de la labor policial. Se ha incrementado el salario de los elementos de la Guardia Nacional, se han garantizado todas sus prestaciones sociales y se han fortalecido sus capacidades operativas. Este esfuerzo es un reconocimiento a su papel esencial en la construcción de un México en paz.

Sin embargo, en muchos estados y municipios, ese ejemplo aún no se replica. El mandato constitucional de condiciones laborales dignas sigue siendo letra muerta. Y eso tiene consecuencias graves: altos niveles de rotación, falta de compromiso institucional, vulnerabilidad frente a la corrupción y una creciente desconfianza ciudadana.

Ante los desafíos en seguridad, no podemos exigir compromiso cuando ofrecemos abandono. Los policías municipales son fundamentales en nuestra lucha por pacificar el país.

Por eso, la dignificación de las policías no es sólo un acto de justicia laboral, es también una estrategia elemental de seguridad pública.

La seguridad empieza desde lo local, desde quienes patrullan nuestras calles, conocen nuestras comunidades y responden ante la emergencia.

En pocas palabras: no hay pacificación posible si no empezamos por garantizar sueldos dignos, prestaciones completas y condiciones laborales humanas a nuestros agentes municipales y estatales. No se puede construir paz sobre cimientos de precariedad.

El Gobierno Federal ya puso el ejemplo. Ahora le toca a los estados y a los municipios consolidar este esfuerzo.

POR WALDO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

