¿Coaching o manipulación?

En 2018 me invitaron a un entrenamiento de coaching que duraba como 3 meses, yo solo asistí a la primera sesión que duró dos días y no regresé, porque me sentí manipulada. Pero, algunos mensajes como “cree en ti” y “nada es imposible” resonaron conmigo. Años después, con una mirada más crítica, mi dilema es: ¿de verdad es posible lograr lo imposible o vivir experiencias mágicas solo por pensarlas?

Para empezar me gustaría plantear la pregunta ¿Por qué es necesario tomar coaching? En mi caso, sabía lo que quería para mi vida, sin embargo no creía que pudiera lograrlo y tampoco sabía cómo hacerlo y el coaching es una práctica profesional que ayuda a personas y organizaciones a alcanzar sus objetivos a través de la reflexión, la acción y el aprendizaje continuo.

El coaching, tal y cómo lo conocemos hoy, tiene raíces en la psicología humanista, el entrenamiento deportivo y el desarrollo empresarial. Surgió con la idea de impulsar el potencial humano, pero, no en todos los lugares y no todas las personas lo ejercen con responsabilidad, pues transmiten mensajes como “todo es posible” sin tomar en cuenta el contexto social, personal y psicológico de cada persona.

Durante y después de la pandemia, las redes sociales se inundaron de contenidos de coaching, ley de la atracción y positivismo tóxico. Estuvimos expuestos a un cóctel de mensajes de coaching, espiritualidad, negocios y autoayuda, que me hicieron sentir muy confundida.

Tras la investigación y experimentación de algunas de estas teorías o propuestas de de pensamiento que te sugieren como vivir para lograr tus metas he llegado a la conclusión que estas narrativas pueden ser peligrosas, porque plantean que puedes lograrlo todo si lo visualizas, como si tuviéramos el poder para alterar la realidad que habitamos, cuando hay un montón de factores que la determinan. Y si no logramos lo que “visualizamos” nos sentimos culpables por no “vibrar alto” o “creer lo suficiente en ti”.

A coaching al que asistí, conforme avanzabas te ponían metas que tenías que lograr, como reunir cierta cantidad de dinero y llevar a cierto número de personas, proceso en el que los participantes reclutan a familiares, piden préstamos, hacen boteo, empiezan negocios, lineamientos que no estuve dispuesta a hacer.

No niego que hay personas que logran cambios importantes en estos espacios, pero también vi a quienes no tenían muy claro que es lo que deseaban lograr, tenían muchos sueños frustrados, traumas y deseaban sentirse bien. Ese es otro riesgo: entrar sin claridad, si no sabes qué estás buscando puedes ser más vulnerable a la manipulación.

A continuación comparto algunos puntos para invitar a caer en la trampa de creer que todo es posible solo con el poder de la mente, pues cualquier meta requiere disciplina, constancia, errores y varios intentos.

Recomendaciones para no caer en la trampa del "todo es posible":

1. Analiza. Antes de entrar a cualquier grupo, curso o coach, investiga de dónde vienen sus ideas ¿Te hacen sentido? ¿Se alinean con tus valores? ¿Sientes seguridad o presión?

2. Claridad de lo que quieres lograr. Sí aceptas la invitación es importante que definas un objetivo, no necesitas tener resuelta tu vida, pero sí saber qué quieres trabajar, a veces, con un solo objetivo claro, descubres mucho más de ti.

3. Evalúa tus avances. Cuando entras a un curso o grupo de coaching o espiritual lo haces para avanzar en tus objetivos, si no lo estás logrando por dedicarle más tiempo a las exigencias del grupo quizá deberías evaluar si te hace bien seguir.

4. Acepta la realidad. No pierdas de vista que hay cosas que están fuera de tu control y no son alterables, suena trillado, el mejor cambio que puedes hacer es como interpretas lo que viene de afuera y cómo reaccionas.

Algo me ha quedado muy claro es que las cosas no siempre ocurren tal y como lo imaginamos, ni el momento que deseamos, hay que tener flexibilidad mental, aprender y aprovechar las oportunidades que se nos presentan, incluso en la adversidad.

POR DULCE ELENA GALINDO VILLA

COLABORADORA

@DULCEGALINDOVILLA

MAAZ