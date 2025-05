Otra vez “Rápido y Furioso”

Cuando todo parecía haber sido superado en relación con “Rápido y Furioso”, debido a que el gobierno de Estados Unidos concluyó que se trató de una “operación fallida” que no cumplió con su objetivo de rastrear las armas hasta sus destinatarios finales en México por no haberles avisado formalmente a los funcionarios mexicanos ni a sus agentes de ATF adscritos a su Embajada, el tema vuelve a ser mencionado en la “mañanera del pueblo” con la única intención de seguir denostando al pasado y trasladar la responsabilidad del ingreso de armas de fuego a territorio nacional al villano favorito de las dos últimas administraciones, el ex presidente Felipe Calderón.

Al tiempo que elogió la mano dura del presidente Donald Trump y subrayar que “ha habido también una parte muy importante de incautación de armas…”, acusó que en la “época de Calderón” se dio el operativo “Rápido y Furioso”, que fue una “terrible irresponsabilidad”, pero no dijo que de parte de Estados Unidos.

Si en Palacio Nacional siguen sin saber acerca de “Rápido y Furioso” o bien conociendo el caso prefieren omitir los detalles por así convenir a sus intereses, aprovecho este espacio para aportar algunos datos puntuales sobre el mismo.

La Fase preliminar de dicha operación tuvo lugar en octubre de 2009, cuando agentes de la División de Campo de ATF recibieron un aviso de que 4 “compradores testaferros” habían adquirido muchos fusiles Ak-47 ante licenciatarios autorizados legalmente.

La Fase activa de Investigación comenzó en noviembre de 2009 y concluyó el 19 de enero de 2011 tras el asesinato del agente de la patrulla fronteriza Bryan Terry el 14 de diciembre de 2010 con un arma de fuego registrada como de “Rápido y Furioso”.

La Fase de acusación en contra de los presuntos responsables culminó el 25 de enero del 2010 siendo integrados 5 casos que involucraron 34 personas acusadas de tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México, entre ellos 20 “compradores testaferros”.

La investigación de los funcionarios involucrados en dicha trama, denominada “Anatomía de una Operación Fallida”, a cargo de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes y una Bancada del Senado, terminó en julio de 2012, después de 18 meses de indagatorias y tras la revisión de miles de documentos entregados por el Departamento de Justicia y otras fuentes de información, incluyendo “delatores”, confirmando que William D. Newell, agente especial a cargo de la División de Campo en Phoenix, Arizona de ATF y quien propuso dicha estrategia, estuvo consciente desde el principio de la táctica de “armas caminando” y que esto permitió que muchas armas (2 mil 400 aprox.) ingresaran ilegalmente a México durante dicha operación.

Dicha Comisión concluyó que ATF y el Departamento de Justicia fallaron y pusieron en riesgo la relación de México con Estados Unidos al no proporcionar oficialmente datos específicos de la Operación “Rápido y Furioso” al gobierno y oficiales mexicanos, así como al personal de ATF asignado a México.

Los agentes de ATF en México se dieron cuenta que su propia oficina permitió que armas de fuego pasaran a México al retener información valiosa pese a formar parte de la misma agencia.

La División de Campo de ATF en Arizona permitió que los sospechosos compraran armas bajo la modalidad de “comprar y mentir” y huyeran a México con todo y las mismas.

La Oficina del Procurador General en Arizona apoyó cada etapa de “Rápido y Furioso” en las cuales se permitió que, al no poder monitorearlas y darles seguimiento en virtud de que carecían de chip para geolocalización en tiempo real, esas armas desaparecieron de la vista de ATF y cayeron en manos de criminales violentos. Dicha agencia solo podía volverlas a ver cuando éstas aparecían en una escena del crimen.

Por lo que toca a México, las investigaciones comenzaron en 2019 tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, sin embargo estas se intensificaron entre 2020 y 2021, hasta que un juzgado federal de Agua Prieta, Sonora “obsequió” una serie de órdenes de aprehensión en contra de ex servidores públicos sustentadas más en inferencias, conjeturas, suposiciones y hasta deseos de encontrarlos responsables.

Cabe precisar que en julio de 2022 el Primer Tribunal Unitario de Quinto Circuito con sede en Hermosillo, Sonora determinó que no se actualizó el delito de “introducción al territorio nacional, en forma clandestina de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control, en la hipótesis de comisión por omisión” y por esa razón no se pudo comprobar responsabilidad penal de algún funcionario federal de la administración 2006-2012, incluido el autor de esta columna (sin delito no hay presunto responsable).

Ahora si estimados lectores, están bien informados y no olviden que quien denunció públicamente (primero ante la cadena de Televisión CBS y luego al Congreso de Estados Unidos) que ATF permitió que las armas de “Rápido y Furioso” caminaran a México y omitió reportar a las autoridades mexicanas sobre dicho operativo fue el agente John Dodson. Además alertó al agregado y al agregado adjunto de ATF en México pero estos no le creyeron por ilógico e inaceptable del caso.

Como quiera que sea si el gobierno de México lleva aseguradas 9 mil 600 armas en 6 meses y si en ese lapso ingresaron al país 100 mil armas de fuego (según la Cámara de Diputados y la SRE estiman que cada año entran al país ilegalmente 200 mil armas), entonces han incautado el 9.6% de las armas y más del 90% de ellas ya forman parte del mercado negro o mercado ilícito en México, como quieran llamarle. Si a esta cifra se le agregan las 11 mil armas aseguradas por la ATF de Estados Unidos en solo 3 meses estaríamos hablando de que los vecinos han asegurado el 22% (más del doble que México) pero el 80% restante (casi 160 mil armas) ya ingresaron a México en forma ilegal, es decir 66 veces más que las 2 mil 400 de “Rápido y Furioso”. Así o más claro.

POR FACUNDO ROSAS R.

EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL

@FACROSAS

EEZ