El precio de jugar sucio

Por mucho que la directiva se quiera hacer la víctima y que busque utilizar a sus aficionados para pretender serlo, la expulsión definitiva del León del Mundial de Clubes es justicia pura.

Que nadie venga con el cuento del error administrativo o que la aplicación de los reglamentos no es retroactiva, cuando todos saben cómo maneja Grupo Pachuca a sus equipos, y no es de manera independiente.

La FIFA puede no ser la institución más honesta que exista en el mundo deportivo, pero las reglas para este Mundial de Clubes estaban tan claras, pese que los del Bajío, Hidalgo y sus alrededores quisieron jugar con la inteligencia de todos asegurando que podrían disputar el torneo.

Lo del León fue un intento burdo y descarado de burlar el reglamento. Lo grave no es sólo que lo intentaron, sino que pensaron que nadie se iba a dar cuenta. La multipropiedad existe desde hace mucho tiempo en el futbol mexicano. Una práctica que hace que mucha gente se pregunte lo siguiente: ¿cómo es posible que dos clubes del mismo dueño compitan en los mismos torneos? ¿Qué garantía hay de juego limpio cuando los intereses cruzados pueden definir campeonatos o clasificaciones?

Lo del Mundial de Clubes no es sólo un tema de papeles mal llenados, es un mensaje directo de FIFA, que dejó claro que cuando quiere imponerse lo puede lograr sin importar de quién se trate. También quedó claro que Grupo Pachuca pesa internacionalmente menos que una pluma en la mano.

Y es que la FIFA se ha quedado con la imagen de que la gente de Pachuca es mentirosa y que busca actuar de mala fe. Sobre todo por las formas y herramientas con las que buscaron defender su caso: quisieron demostrar que León se manejaba independiente a Pachuca, pero con elementos de este último. En verdad, de risa.

Además, se les olvidó un punto muy importante en este caso. El reglamento es un criterio de admisión, es decir, la FIFA se reserva al derecho de admitir a quien quiera en sus competencias, y en este caso el León quiso burlarse de FIFA y sus reglas, y queda claro que, en este negocio, el único que puede burlarse de sus reglamentos es la propia FIFA, cuando así le conviene.

León se quiso pasar de listo y lo pescaron. Punto. Lo que pasó no fue un accidente: fue una consecuencia lógica. Si no quieres ser excluido, no quieras ponerte al tú por tú con el dueño del balón.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

