El cónclave: orden que se sostiene entre el silencio y el juicio del mundo

Este 7 de mayo de 2025, en pleno corazón del Vaticano, 135 cardenales se han encerrado en la Capilla Sixtina para celebrar uno de los actos más solemnes y trascendentes de la vida de la Iglesia Católica: el cónclave. La muerte del Papa Francisco ha abierto una nueva etapa, no de incertidumbre, sino de certeza institucional. Porque en la Iglesia nada está al azar. Todo ha sido previsto, escrito y purificado a lo largo de los siglos.

La palabra “cónclave” significa “con llave”. Y no es una metáfora: desde el siglo XIII, los cardenales se aíslan del mundo exterior para elegir, en secreto, al nuevo sucesor de San Pedro. No se trata de un proceso electoral como los que vemos todos los días. No hay campañas, ni partidos, ni promesas. Lo que ocurre dentro del cónclave está lejos del marketing político o la teatralidad pública. Es un momento de discernimiento profundo, con base en normas, oración, historia, y en la convicción, para quienes tenemos fe, de que el Espíritu Santo guía las decisiones.

Y sin embargo, como cada vez que la Sede de Pedro queda vacante, el mundo cae en lo predecible: especulaciones, listas de favoritos, apuestas en medios, intrigas supuestas. Se analiza al cónclave como si fuera un concurso de poder, cuando en realidad es un acto de responsabilidad eclesial donde cada voto implica cargar simbólicamente con la cruz de Cristo.

El contraste es inevitable. Mientras dentro de la Capilla Sixtina hay silencio, fuera hay estruendo. Mientras los cardenales oran, afuera se tuitea, se opina, se editorializa sin fundamento. Se filtran nombres y se emiten juicios que no conocen ni la profundidad del alma de los electores ni la complejidad de la Iglesia.

Pero hay algo que no cambia: el orden y la claridad del proceso. A diferencia de las democracias contemporáneas, que en muchos casos se reinventan en cada elección, el cónclave se sostiene con la solidez de siglos de experiencia. Su legitimidad no viene de la inmediatez, sino de la fidelidad a su propósito. Por eso, aun quienes no comparten la fe, se ven obligados a reconocer el peso simbólico y cultural del evento.

Como católico convencido, no tengo temor por el resultado. Me inquietan más los análisis ligeros, el desprecio por lo sagrado, la tentación de juzgar lo espiritual con lógica mediática. Porque el cónclave no elige al Papa que gusta, sino al que se necesita. No al más moderno, ni al más tradicional, sino al que ha sido puesto, a través de la oración y el voto, para continuar la misión.

Y esa es la diferencia fundamental: en la Iglesia no se elige para innovar, sino para custodiar. No se espera un mesías, se espera un pastor.

A veces nos olvidamos de lo esencial: la Iglesia no depende del Papa, depende de Cristo. El Papa es su servidor, no su dueño. Por eso, ante la muerte de un pontífice y la llegada de otro, la Iglesia no tambalea. Sabe a dónde va.

Hoy el mundo está mirando. Algunos con esperanza, otros con ironía. Algunos desde la fe, otros desde la sospecha. Pero para quienes creemos, lo que ocurre estos días en Roma no es una lucha de poder, es un acto de continuidad y de obediencia. Y eso, en tiempos donde reina la fragmentación, es más necesario que nunca. Así lo pienso, ¿y tú?

Juan Luis Montero García

Abogado Penalista

@JuanLuisMontero

EEZ